Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au inceput o ancheta la Scoala din Fundeni-Zarnesti, judetul Buzau, dupa ce o eleva de 12 ani a fost batuta crunt de un baiat, chiar in microbuzul scolar, care se deplasa catre domiciliile copiilor. Altercatia a fost filmata de un coleg si trimisa familiei victimei. Soferul spune ca si-a…

- Politistii ieseni au demarat o ancheta dupa ce in cursul zilei de luni o eleva in varsta de 16 ani a reclamat ca a fost violata in scara unui bloc din cartierul Alexandru cel Bun din municipiul Iasi. Posibil ca agresorul sa fi fost un om al strazii. Fata invata la un liceu din…

- Peste 200 de cursanți ai Școlii de Arte au pregatit pentru inceputul anului nu mai puțin de șase spectacole. Acestea acopera mai multe domenii și vor sa arate publicului ca și artiștii amatori au talent cu carul.

- La concursul organizat de Scoala de Agenti de Politie “Septimiu Muresan" Cluj-Napoca s-au inscris 899 de candidati pe cele 300 de locuri disponibile. Dintre candidati, 382 sunt fete si 517 sunt baieti, informeaza Ziua de Cluj . Read More...

- Doi politisti din cadrul Politiei Pantelimon au depistat in trafic un autoturism condus de un sofer, care ar fi fost la un pas de a accidenta un grup de copii. In acest context, politistii au pornit in urmarirea autoturismului si au efectuat mai multe semnale regulamentare de oprire, insa…

- Directorul medical al spitalului de Boli Infectioase din Iasi, Mihnea Hurmuzache, a declarat, joi, ca in urma cu mai multe zile, la o ferma din localitatea Gorban, muncitorii au sacrificat o vaca cu un comportament ciudat, iar in urma analizelor s-a constatat ca animalul era infectat cu rabie.…

- Avand in vedere temperaturile scazute din timpul noptii, politistii locali au desfasurat in ultima perioada, mai multe actiuni pentru a depista persoanele fara adapost de pe raza municipiului Buzau. In urma actiunilor au fost identificate șapte persoane, in diferite zone ale municipiului, care au fost…

- “La data de 20 decembrie, în jurul orei 11:37, politistii Politiei municipiului Cluj-Napoca, Sectia 4 Politie, au fost sesizati de un cadru didactic despre faptul ca în unitatea de învatamânt unii elevi au asupra lor petarde. La fata locului, a fost identificat un elev…

- O ancheta finalizata la sfarsitul sap­tamanii trecute scoate la iveala un caz de-a dreptul socant. Directorul scolii din satul Bosia, Valeria Moisa, care este si profesoara de fizica, chimie si informatica, este acuzata de parinti si cadrele didactice ca bate copiii si ca nimeni nu se mai poate intelege…

- Laviniu Lacusta, liderul Uniunii Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitat (USLIP) Iasi a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca a primit, inca din luna octombrie, sesizari de fapte de violenta fizica si psihica de la colegii sai, angajati la Scoala din Bosia. Potrivit acestora,…

- Un elev al Școlii nr 3 din Focșani a fost acroșat usor in aceasta dimineața de un autoturism, chiar in apropiere de unitatea de invațamant. Elevul nu a solicitat ingrijiri medicale iar in acest moment se afla la cursuri. Polițiștii de la Rutiera efectueaza cercetari la fața locului. Elevul…

- Politistii din Dambovita cauta un baiat, de 14 ani, care a plecat de acasa si nu a mai revenit. Oricine poate oferi detalii cu privire la minorul disparut este rugat sa apeleze 112 sau sa contacteze cea mai apropiata unitate de politie. Potrivit IGPR, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita…

- Politistii buzoieni au deschis dosar de cercetare penala pentru vatamare corporala din culpa si retinut permisului directoarei scolii nr. 1, Monica Gheorghe, pe toata durata desfasurarii cercetarilor. Mai mult decat atat, cazul este anchetat si de inspectorii ITM pentru ca directoarea 1 se afla in timpul…

- Un șofer de microbuz școlar din județul Vaslui a fost prins baut la volan de catre polițiști, miercuri, in timp ce transporta la școala 15 elevi. Cu o alcoolemie de 0,41 la mie in aerul expirat, barbatul va fi cercetat penal pentru conducere sub influența alcoolului. Viața a 15 elevi din localitatea…

- Un microbuz a intrat, astazi, într-un grup de persoane, în centrul municipiului Buzau, șase oameni fiind raniți. Purtatorul de cuvânt al ISU Buzau, George Crețu, a declarat, pentru Mediafax ca mașina care a intrat în grupul de persoane, aflate în centrul municipiului…

- Un microbuz a intrat, astazi, într-un grup de persoane, în centrul municipiului Buzau, șase oameni fiind raniți. Purtatorul de cuvânt al ISU Buzau, George Crețu, a declarat, pentru Mediafax ca mașina care a intrat în grupul de persoane, aflate în centrul municipiului…

- Autoritatile din municipiul Buzau au activat planul rosu de interventie dupa ce un autoturism a intrat intr un grup de persoane aflate in fata Scolii generale nr. 1 din Buzau. Șase persoane au fost ranite de mașina condusa chiar de directoarea școlii.

- Un microbuz a intrat, astazi, într-un grup de persoane, în centrul municipiului Buzau, șase oameni fiind raniți. Purtatorul de cuvânt al ISU Buzau, George Crețu, a declarat, pentru Mediafax ca mașina care a intrat în grupul de persoane, aflate în centrul municipiului…

- "Am crescut de mic cu acest instrument in casa pentru ca unchii mei sunt profesori de muzica. M-a atras clarinetul pentru sunetele armonioase pe care le poate scoate și de trei ani m-am inscris la Școala de Muzica și Arte Plastice 'Victor Karpis' din municipiul Giurgiu unde studiez clarinetul. Chiar…

- Accident grav in Constanța. Un barbat este in coma dupa ce a fost spulberat de o mașina pe bulevardul Aurel Vlaicu, in zona Oborului Duminical. Cadrele medicale de la Serviciul Județean de Ambulanța au fost solicitate sa acorde ingrijiri medicale unui pieton care a fost lovit de o mașina. In urma impactului…

- Politistii din Alba Iulia au depistat si retinut o femeie de 29 de ani, la scurt timp dupa ce ar fi furat doua portmonee dintr-o institutie de invatamant din municipiu. Se pare ca tanara este banuita si de alte doua furturi sesizate politiei la sfarsitul lunii noiembrie si in data de 5 decembrie a.c.…

- O eleva care invata la Liceul "Onisifor Ghibu" din Cluj Napoca, dar care locuieste in Floresti, a intarziat miercuri dimineata la scoala. Tanara i a scris primarului Horia Sulea si i a cerut o motivare. Dora Maris in fiecare zi se confrunta cu aceeasi problema: traficul ingreunat si zecile de minute…

- Elevii școlii Greenford din Londra ar fi înfometați, în ciuda faptului ca sunt înconjurați de restaurantelor și de fast-food-urilor. Parinții nu își permit sa le ofere copiilor micul dejun, iar micuții se duc înfometați la ore, scrie The Independent.…

- Polițiștii din Buzau l-au lasat pieton Marian Oprișan, președintele Consiliului Județean Vrancea. Miercuri, oamenii legii din Buzau l-au tras pe dreapta pe Marian Oprișan, filmat de radar conducand cu 191 km la ora. Oprișan se afla pe DN 2 E 85, in afara localitații buzoiene Racovițeni cand a fost oprit…

- Handbaliștii juniori au ajuns in perioada turneeelor de sala. Junioarele 3 ale LPS Focșani, pregatite de profesoara Doina Ene joaca in in primul turneu, la Comanești care incepe astazi și va continua pana duminica. In prima zi, fetele Focșaniului intalnesc pe LPS Iași de la ora 14,15, joi,…

- Șoferul care a provocat marți seara un accident soldat cu șase raniți, in Buzau, a reușit “performanța”, la doar 19 ani și cu o experiența de doar cateva luni in conducere, sa-i fie reținut permisul, dar și dovada primita ulterior care-i dadea voie sa mai circule 15 zile. Tanarul din localitatea Ramnicelu…

- Cu o zi in urma un echipaj al Sectorului Politiei de Frontiera Tulcea a somat sa opreasca pentru control un autoturism Mercedes, cu numere de inmatriculare provizorii. Soferul masinii a ignorat semnalele politistilor de frontiera si a continuat deplasarea in viteza, fapt pentru care oamenii legii…

- Politistii din Vrancea au demarat o ancheta si au deschis dosar penal pentru lovire sau alte violente dupa aparitia in spatiul public a unui filmulet in care un adolescent loveste in mod repetat un tanar, in timp ce colegi de-ai celor doi asista de pe margine si-l incurajeaza pe agresor sa loveasca…

- Claudiu Niculescu ar fi dorit la Dinamo in cazul in care formația alb-roșie ar rezilia contractul cu Vasile Miriuța. Directorul general al celor de la Voluntari, Dan Leasa, a vorbit despre posibila plecare a tehnicianului. Recunoaște ca in cazul in care discuțiile vor avansa, lui Dinamo nu ii va fi…

- Ministrul Educatiei a vizitat sambata o scoala contruita de la zero in localitatea ieseana Paun, comuna Barnova. Scoala noua a fost inaugurata in cursul acestei saptamani, dupa ce finantarea a fost aprobata in 2006. In total noua scoala a costat 825 099, 77 lei. In timpul vizitei Liviu…

- Politistii de frontiera din cadrul PTF Siret au indisponibilizat un autoturism marca Lexus, an fabricatie 2014, in valoare de 40.000 de euro, ce figura in bazele de date ca fiind cautat de catre autoritatile din Italia. Ieri, 17 noiembrie a.c., in jurul orei 04.30, s a prezentat pentru efectuarea formalitatilor…

- Directorul sportiv al Federației Romane de Fotbal, Adrian Mutu, a declarat, marți seara, ca scorul de 0-3, cu care echipa naționala a Romaniei a pierdut amicalul cu Olanda, nu reflecta realitatea din teren, dar in același timp a recunoscut superioritatea adversarilor. "Nu e o seara…

- Iulian Stroe, tatal celui mai puternic copil din lume, a scris pe pagina de Facebook despre motivul pentru care ”Micul Hercule” ar putea fi obligat sa renunte la scoala. Microbuzul scolar cu care Giuliano Stroe face naveta pana la scoala, nu mai primeste benzina din partea autoritatilor locale. Iata…

- Daca iți lași mașina la voia intamplarii, in locuri interzise, riști amenzi usturatoare! Au pațit-o, in acest weekend, aproape o suta de șoferi din Buzau care au incalcat legea. Tot in weekend, polițiștii locali din Buzau au identificat noua mașini abandonate de proprietari in parcari sau pe marginea…

- Oamenii legii au fost sesizati ca o femeie a lasat nesupravegheati doi copii in autoturism, in parcarea unui supermarket, acestia reusind sa porneasca motorul, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta. Citeste si Dosar penal pentru o mama care si-a lasat…

- Elevii din invațamantul primar și preșcolarii au inceput astazi cursurile, dupa o saptamana de vacanța. Iata calendarul cursurilor și vacanțelor aprobat de Ministerul Educației Naționale pentru elevii din toate ciclurile de invațamant! vacanța de iarna (23 decembrie 2017 — 14 ianuarie 2018), vacanța…

- Accident rutier pe DN2 B, la ieșire din Galbinași. Un autoturism a derapat și a intrat in coliziune cu o autocisterna goala, din Polonia. In urma impactului, au rezultat 3 raniți, toți din autoturism. Traficul este blocat momentan. Din primele verificari, accidentul s-a produs pe DN 2B, in afara localitații…

- Deficitul de personal la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Cluj este de aproximativ 25% in randul ofițerilor și de 17% in randul polițiștilor, dupa pensionarile care au avut loc in ultima vreme. Reprezentanții IPJ Cluj și cei ai Școlii de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” din Cluj-Napoca…

- Deficitul de personal la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Cluj este de aproximativ 25% in randul ofițerilor și de 17% in randul polițiștilor, dupa pensionarile care au avut loc in ultima vreme. Foto: (c) Simion MECHNO / Arhiva AGERPRES Reprezentanții IPJ Cluj…

- Cercetarile in cazul tragediei de joi noaptea, in urma careia doua persoane au murit, au continuat vineri. Oamenii legii au reusit sa stabileasca identitatea celor doua victime. Conform unor informatii facute publice, barbatul si femeia, de respectiv 56 si 29 de ani, sunt din Lugoj, barbatul fiind de…

- Parinții unor copii inscriși la școala europeana de la Bruxelles se plang de calitatea slaba a noii invațatoare de la clasa a IV-a, care nu vorbește bine nicio limba straina. Parinții spun ca invațatoarea Iulia Dragomir, din satul Capațanești, din județul Buzau, venita in toamna din Romania, comunica…

- Pe data de 21 și 22 octombrie, timp de doua zile, o parte buna dintre cetațeni nu au avut inernet. Vorbesc despre cei care sunt abonați la compania Starnet. Deja se știe și motivul. Un incendiu devastator a mistuit, in doar cateva minute, o parte din echipajul acestei companii. Situația a fost grava,…