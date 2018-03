Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat, marti, cu privire la solicitarea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a desecretiza protocoalele incheiate intre structurile de Parchet si Serviciul Roman de Informatii, ca Ministerul Public va face mai intai o analiza de legalitate, urmand apoi…

- Presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti, intr-o conferinta de presa la Brasov, ca desecretizarea protocoalelor de colaborare incheiate de SRI si Parchete trebuie facuta 'fara multe fite si invarteli', el adaugand ca sunt 'povesti' argumentele ca tin de securitatea…

- Parchetul General a transmis, marți, ministrului justiției Tudorel Toader și Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) protocoalele clasificate incheiate cu Serviciul Roman de Informații (SRI). “Avand in vedere decizia luata astazi (marți – n.r.) de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii privind…

- Dupa ce procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, marti, la CSM, ca se va face o analiza temeinica inainte de a decide sau nu desecretizarea protocoalelor incheiate de Ministerul Public cu SRI, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, a cerut suplimentarea…

- In conditiile in care deunazi s-a aflat ca ministrul Justitiei i-a inaintat procurorului general o solicitare ce privea desecretizarea eventualelor protocoale incheiate intre Ministerul public, DNA sau DIICOT si Serviciul Roman de Informatii, Augustin Lazar a facut, marti, primele precizari pe acest…

- Protocoalele dintre SRI si alte institutii ale statului au fost readuse, recent, in atentia publica de Presedintie. Ulterior, SRI si-a exprimat disponibilitatea de a desecretiza protocolul cu Parchetul. Juristii explica ce efecte ar putea avea publicarea acordurilor.

- Directorul Serviciului Roman de Informatii, Eduard Hellvig, si-a exprimat disponibilitatea pentru desecretizarea, in perioada urmatoare, a protocolului dintre SRI si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Anunțul a fost facut luni de presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) vrea desecretizarea protocolului cu Parchetul General, a anuntat, luni, Claudiu Manda, seful Comisiei SRI. Potrivit lui Manda, inainte de desecretizare, directorul SRI, Eduard Hellvig, va veni in fața Comisiei pentru controlul activitații SRI sau va exista o discuție…

- Liderul social democrat, Liviu Dragnea, a avut o reactie de ultim moment, dupa ce premierul Viorica Dancila, dar si ministrul Justitiei, au cerut desecretizarea protocoalelor DNA-SRI. Presedintele PSD spune ca sustine fara rezerve demersul si ca este de parere ca protocoalele cu pricina ar trebui facute…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a cerut procurorului general Augustin Lazar, luni dimineata, inceperea procedurii legale de desecretizare a protocoalelor incheiate intre Ministerul Public, Directia Nationala Anticoruptie, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si…

- Ministrul Justitiei solicita desecretizarea unor protocoale Tudorel Toader Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a solicitat procurorului general, Augustin Lazar sa comunice daca si câte protocoale secrete au fost încheiate între Ministerul Public, Directia Nationala Anticoruptie…

- Desecretizarea protocoalelor dintre DNA și SRI au redeschis Cutia Pandorei in peisajul justiției din Romania. Așa cum anunța inca de vineri, Tudorel Toader, ministrul Justiției a cerut luni, oficial, procurorului General, Augustin Lazar, desecretizarea acestor controversate și negate protocoale.

- Comunicat de presa privind solicitarea ministrului justitiei, prof. univ. dr. Tudorel TOADER, de demarare a procedurii legale de desecretizare a protocoalelor incheiate intre Ministerul Public, Directia Nationala Anticoruptie si Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si…

- Controversata problema- vehiculata și contestata de-a lungul timpului- a protocoalelor dintre DNA și SRI, pare sa deschisa o alta Cutie a Pandorei. Mai exact, jurnaliștii de la Luju.ro, scot la iveașa faptul ca șefa DNA, Codruța Kovesi, a semnat in 2009, protocolul SRI-PICCJ, deși in 2017 nega, prin…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a abordat reccent subiectul protocoalelor incheiate intre Serviciul Roman de Informatii si Direcția Naționala Anticorupție. Liderul ALDE a apreciat ca publicarea acestor documente trebuie sa fie facuta „cat mai rapid”. Cu privire la atitudinile adoptate…

- Desecretizarea protocoalelor incheiate de DNA trebuie facuta "cat mai rapid", a declarat sambata seara presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, adaugand ca atitudinea pe care au exprimat-o in acest sens premierul si ministrul Justitiei este una "foarte sanatoasa si corecta din punct de vedere…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anunțat ca va cere DNA desecretizarea protocoalelor cu Serviciul Roman de Informatii. Mesajul a venit la scurt timp dupa ce premierul Viorica Dancila a cerut desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului, „avand in vedere interesul…

- Premierul Viorica Dancila solicita desecretizarea protocoalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului, avand in vedere interesul public, precum si pozitia oficiala exprimata astazi de Administratia Prezidentiala, informeaza un comunicat al Executivului.

- Premierul Viorica Dancila solicita desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului, “avand in vedere interesul public privind clarificarea unor chestiuni extrem de importante pentru functionarea Romaniei ca stat democratic in care functioneaza separatia puterilor in…

- Prim-ministrul Viorica Dancila solicita public desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului. Tudorel Toader a reacționat și a anunțat ca va cere și desecretizarea protocoalelor dintre SRI și DNA.”Inseamna inca un pas spre normalitate, reglarea raporturilui…

- Solicitarea premierului Viorica Dancila vine in contextul in care Președinția a informat, vineri, ca CSAT (Consiliul Suprem de Aparare a Tarii) nu a aprobat, prin hotarari, incheierea unor protocoale intre Serviciul Roman de Informatii si Directia Nationala Anticoruptie

- Conform prerogativelor legale conferite de Constituția Romaniei și de Legea de organizare și funcționare nr. 415/2002, Consiliul Suprem de Aparare a Țarii este autoritatea administrativa autonoma investita cu organizarea și coordonarea unitara a activitaților care privesc apararea țarii și securitatea…

- 'Consiliul Suprem de Aparare a Tarii nu a aprobat, prin hotarari, incheierea unor protocoale intre Serviciul Roman de Informatii si Directia Nationala Anticoruptie sau intre Serviciul Roman de Informatii si alte entitati ale statului si nu a stabilit, prin prevederile hotararilor aprobate, atributii…

- Fostul deputat Sebastian Ghita considera ca nu este o problema in a schimba informatii cu SRI atunci cand se intocmeste lista unui cabinet, respectiv a afla informatii utile despre ministrii care ar urma sa intre in componenta acestuia. "Cateodata, in Romania, politicienii se ascund ca ilegalistii si…

- Serviciul Român de Informatii ar fi fost implicat în numiri politice, de ministri si sefi de parchete, spune liderul PSD, Liviu Dragnea. "Ponta a primit lista cu membrii noului Executiv de la George Maior", acuza Liviu Dragnea.

- Sindicaliștii de la Mintia au trimis o sesizare la Serviciul Roman de Informații. Sindicatul Solidartatea Hunedoara arata in sesizarea transmisa la SRI ca statul roman incalca, deliberat, directivele europene. Aplicate, acestea ar putea salva termocentrala. “Apreciem ca, Ministerul Energiei…

