Austriacul Marcel Hirscher invingator slalomul urias de la Adelboden

- Austriacul Marcel Hirscher a castigat sambata proba de slalom urias, disputata in statiunea elvetiana Adelboden in cadrul Cupei Mondiale de schi alpin, cu timpul cumulat dupa doua manse de 2min26sec54/100, relateaza AFP.

- Slovenul Zan Kranjec a castigat miercuri proba de slalom urias, disputata in statiunea austriaca Saalbach, in cadrul Cupei Mondiale de schi alpin, cu timpul cumulat dupa doua manse de 2min50sec08/100. Kranjec, 26 ani, care a reusit primul sau succes in Cupa Mondiala si primul pentru Slovenia…

- Slovena Ilka Stuhec a castigat miercuri slalomul super-urias feminin de la Val Gardena (Italia), din cadrul Cupei Mondiale de schi alpin, la o zi dupa ce reusise sa se impuna in proba de coborare gazduita de aceeasi statiune din Dolomiti. Stuhec fost cronometrata in 1min.31sec.87/100,…

- Austriacul Marcel Hirscher a castigat concursul de slalom urias paralel din cadrul Cupei Mondiale de la Alta Badia, Italia. Hirscher a fost urmat in clasamentul final de doi francezi, Thibaut Favrot si Alexis Pinturault.

- Austriacul Marcel Hirscher, care duminica se impusese in proba de slalom urias, a castigat luni slalomul urias paralel de la Alta Badia (Italia), in Cupa Mondiala de schi alpin, transmit agentiile internationale de presa.

- Norvegianul Jonannes Boe, invingator si in proba de sprint de vineri, si-a consolidat pozitia de lider in clasamentul general al Cupei Mondiale de biatlon, impunandu-se duminica in proba de urmarire 12,5 km din cadrul concursului de la Poljuka (Slovenia), cu timpul de 30 min. 20 sec. 4/10. …

- Austriacul Marcel Hirscher, regele necontestat al schiului alpin, a castigat sambata proba de slalom urias de la Val d'Isere (Franta), contand pentru Cupa Mondiala, adjudecandu-si a 60-a victorie din circuit. Hirscher, care se apropie de recordul absolut de victorii in Cupa Mondiala…

- Rusia va organiza Campionatul Mondial de volei masculin din anul 2022, a anuntat Federatia internationala de volei (FIVB), joi, in cadrul congresului sau mondial de la Cancun (Mexic), informeaza AFP, potrivit Agerpres. Acest Mondial constitue primul eveniment sportiv major incredintat Rusiei dupa ce…