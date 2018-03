Stiri pe aceeasi tema

- Un asociat al fostului magnat rus Boris Berezovski a fost gasit mort la Londra, scrie marti ziarul The Guardian, citat de Reuters. Trupul lui Nikolai Gluskov, in varsta de 68 de ani, a fost descoperit luni seara de familia si prietenii sai, a afirmat avocatul sau, potrivit publicatiei mentionate. Divizia…

- Nikolai Gluskov, un prieten apropiat al oligarhului rus Boris Berezovski, care si-a trait ultimii ani din viata in exil, a fost gasit mort luni seara in domiciliul sau din Londra, transmite The Guardian.

- Ofcom are datoria continua de a verifica daca detinatorii de licente pentru emisiuni sunt 'adecvati' pentru a emite in Marea Britanie. Autoritatea de reglementare Ofcom a anuntat ca a scris ANO TV Novosti, detinator al licentelor de emisie britanice pentru RT, ca daca Marea Britanie stabileste ca…

- Rusia - somata sa explice pana la miezul noptii de marti spre miercuri otravirea unui fost spion pe teritoriul britanic si amenintata cu represalii de Londra, care considera ”foarte probabila” responsabilitatea rusa - si-a clamat marti nevinovatia, relateaza AFP.Rusia este ”nevinovata” si…

- 'Voi vorbi astazi cu premierul Theresa May. Acest act ma duce cu gandul la Rusia, avand in vedere toate dovezile pe care le au', a declarat presedintele american in fata jurnalistilor la Casa Alba. Comisia Europeana si-a facut publica marti solidaritatea 'de neclintit' fata de Londra dupa…

- Moscova l-a convocat marti pe ambasadorul Marii Britanii in Rusia, Laurie Bristow, ca raspuns la acuzatiile premierului britanic Theresa May cu privire la responsabilitatea 'foarte probabila' a Moscovei in otravirea dublului agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale, relateaza AFP. Purtatoarea…

- Traditia serviciilor secrete sovietice si ruse este foarte lunga, in operatiuni de eliminare prin otravire, impuscare sau alte metode violente a oponentilor regimurilor de la Moscova. Extrem de ingrijorator e insa faptul ca asasinii Rusiei actioneaza pe teritoriul unor tari membre NATO, precum Marea…

- Guvernul a conchis ca ”foarte probabil” Rusia se face vinovata de acest atac asupra lui Serghei Skripal si fiicei sale Iulia, pe 4 martie, adauga postul britanic. Ambasadorul rus la Londra a fost convocat sa spuna daca a fost vorba despre ”o actiune directa a statului rus” sau daca a fost…

- Theresa May spune ca Rusia este „foarte probabil“ vinovata de otravirea lui Serghei Skripal, fostul spion rus aflat in stare grava la spital, alaturi de fiica lui. Premierul britanic a facut aceste acuzații, luni, in Parlamentul britanic. Theresa May a mai spus ca ambasadroul rus la Londra a fost chemat…

- Politia londoneza a anuntat ca doua persoane au fost spitalizate de urgenta dupa incidentul cu un colet suspect la Parlament. Dupa ce coletul a fost analizat de catre specialisti s-a dovedit ca substanta continuta in pachetul suspect nu era "periculoasa". Coletul suspect fusese livrat la…

- Politia britanica a simulat sambata dimineata un atac terorist la aeroportul Stansted din Londra, al patrulea cel mai important aerodrom din Marea Britanie, in cadrul caruia agentii au verificat planurile de raspuns in fata unui atentat cu arme de foc, relateaza EFE. Sambata, intre miezul…

- Patru persoane au fost arestate vineri, dupa ce au escaladat un balcon de la etajul intai al ambasadei iraniene din Londra si au fluturat un drapel, aparent pentru a protesta impotriva guvernului de la Teheran, informeaza Reuters. Politia metropolitana londoneza a precizat ca arestarile sunt motivate…

- Rusia poate ajuta Marea Britanie in ancheta cu privire la otravirea unui fost agent dublu rus GRU si a fiicei sale in regat, a declarat vineri ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, care a catalogat insa drept ”propaganda” acuzatii cu privire la o eventuala implicare a Moscovei in aceasta otravire,…

- Premierul britanic Theresa May a declarat joi ca Londra va reactiona daca concluziile anchetei in acest caz indica implicarea Moscovei.Serghei Skripal si fiica lui au fost expusi contactului cu o substanta toxica, in cursul unui incident produs in localitatea Salisbury, situata in provincia…

- "Evenimentele de duminica sunt o amintire clara, daca vreodata a fost necesara, a situatiilor periculoase cu care se confrunta serviciile noastre de urgenta si daruirea si curajul de care acestia dau dovada in fiecare zi pentru a ne mentine in siguranta", a declarat premierul britanic Theresa May.Serghei…

- Politistul britanic care a intrat in contact cu neurotoxina folosita in atacul asupra unui fost agent de spionaj rus se afla in stare stabila si este constient, a anuntat joi ministrul britanic de Interne, Amber Rudd, relateaza site-ul BBC News. "Am aflat in aceasta dimineata de la seful…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, se intalneste miercuri, la Bucuresti, cu ministrul pentru Brexit al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, David Davis, potrivit agendei publice a MAE. Vizita lui Davis vine in contextul in care Regatul Unit va parasi…

- Echipa Angliei poate fi retrasa de la Campionatul Mondial de Fotbal, dupa otravirea spionului Sergei Skripal. Ministrul de Externe al Marii Britanii, Boris Johnson, amenința cu retragerea Angliei de la Cupa Mondiala de Fotbal din Rusia. Potrivit Sport.ro , otravirea fostului spion Sergei Skripal intr-un…

- Secretarul britanic de externe, Boris Johnson, a atenționat autoritațile ruse ca vor fi consecințe drastice daca va fi dovedita implicarea Moscovei in otravirea fostului ofițer GRU Serghei Skripal, scrie The Guardian. „Poliția, impreuna cu alte agenții de informații investigheaza incidentul. Stimatii…

- Femeia care a fost otravita alaturi de fostul spion rus Serghei Skripal era fiica acestuia, scrie presa britanica. Cei doi se afla in continuare internati in stare critica, dupa ce au fost gasiti inconstienti pe o banca intr-un centru comercial din Salisbury. Ministrul britanic de Externe Boris Johnson…

- "Nimeni nu ne-a abordat cu o astfel de solicitare", a precizat purtatorul de cuvant al presedintiei ruse Dmitri Peskov, intrebat de ziaristi daca Londra a cerut ajutorul Moscovei in acest caz. "Moscova este mereu deschisa pentru cooperare", a subliniat Peskov. Rugat sa comenteze…

- Un fost spion rus este in stare grava in spital dupa ce a fost expus unei substanțe chimice. Alaturi de el, in Salisbury, sudul Angliei, se afla și o femeie care a fost ranita și ea, scrie Agerpres citand BBC News. Presa britanica scrie ca cel spitalizat este Serghei Skripal, un fost colonel al serviciilor…

- Un barbat spitalizat duminica, la Salisbury (sudul Angliei), dupa ce a fost expus unei substante chimice, impreuna cu o femeie, este un fost spion care a lucrat pentru Regatul Unit, a dezvaluit luni presa britanica, preluata de AFP. Potrivit BBC, cel spitalizat este Serghei Skripal, un…

- Un barbat care se afla in stare grava la spital dupa ce a fost expus unei substante necunoscute intr-un centru comercial din orasul Salisbury este un cetatean rus condamnat pentru spionaj in serviciul Regatului Unit, scrie BBC. Sergei Skripal, in varsta de 66 de ani, a primit azil in Marea Britanie…

- Serghei Skripal, in varsta de 66 de ani, a primit azil in Marea Britanie in anul 2010 dupa un schimb de agenti de spionaj efectuat intre Statele Unite si Rusia. Skripal, fost colonel in serviciile secrete ruse, a fost condamnat in 2006 la inchisoare pentru spionaj in favoarea Marii Britanii.…

- Candidata la alegerile prezidentiale din Rusia, Ksenia Sobciak, apropiata de opozitia liberala, a afirmat ca a fost agresata duminica la Moscova de un barbat care a lovit-o si a stropit-o cu un lichid care s-a dovedit a fi apa,. "Tocmai am fost atacata de un barbat. M-a lovit si am cazut.…

- Prima intalnire a reprezentantilor comunitatilor romanesti din Marea Britanie cu oficiali britanici si ambasadorul roman si britanic pe tema drepturilor pe care le vor avea dupa BREXIT a avut loc la inceputul acestei saptamani, la Londra, iar miercuri va urma o noua intalnire, la Manchester.…

- Un ''incident major'', urmat de o explozie si prabusirea unei cladiri soldata cu sase raniti, s-a inregistrat duminica seara in orasul Leicester din centrul Angliei, insa politia a anuntat ca nu are dovezi care sa indice o legatura cu o activitate terorista, relateaza AFP. "Originea exploziei…

- Guvernul britanic a semnat acorduri comerciale in valoare de peste 10 miliarde de euro cu China, in timpul vizitei oficiale a premierului Theresa May, a anuntat vineri ministrul britanic al Comertului, Liam Fox, relateaza site-ul publicatiei The Guardian. "Acordurile semnate saptamana…

- Assange, in varsta de 46 de ani, se afla de cinci ani si jumatate la ambasada Ecuadorului din Londra, sub protectia azilului politic. Justitia suedeza a abandonat definitiv in mai anul trecut urmarirea penala pentru viol ce il viza pe australian si a ridicat mandatul de arest european, dar Assange…

- Quito si Londra cauta o solutie "care sa ii protejeze" viata lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks refugiat de aproape sase ani in ambasada Ecuadorului la Londra, a declarat miercuri seful statului ecuadorian, Lenin Moreno, citat de AFP. "Am avut o discutie cu ambasadoarea Marii Britanii…

- Politia ungara a emis în 2016 un mandat de arestare, înca valabil la începutul lui 2018, împotriva lui Sebastian Gorka, fost consilier pentru securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, a anuntat joi un website din Ungaria, informeaza AFP. …

- Politia rusa a intreprins joi seara perchezitii la sediile de campanie din Sankt Petersburg ale principalului opozant fata de Kremlin, Aleksei Navalnii, dupa ce in ultimele doua zile a desfasurat operatiuni similare la vreo zece sedii de campanie ale lui Navalnii pe teritoriul Rusiei, informeaza…

- Marea Britanie va avea mai multi bani disponibili pentru serviciile publice decat cele 350 de milioane de lire sterline pe saptamana promise de sustinatorii iesirii tarii din Uniunea Europeana, a declarat ministrul de externe britanic, Boris Johnson, intr-un interviu publicat marti de cotidianul…

- Donald Trump a scris pe Twitter ca noua locatie a Ambasadei SUA este "rea" si nu va taia panglica de inaugurare. Presedintele SUA a acuzat Administratia Obama ca "a vandut cea mai buna locatie din Londra, pentru un pumn de alune". Constructia noului sediu al ambasadei SUA a costat nu mai putin de…

- Ecuadorul i-a acordat cetatenie lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, refugiat din 2012 în ambasada acestui stat la Londra, a anuntat joi ministrul ecuadorian de externe, Maria Fernanda Espinosa, potrivit AFP, DPA si Reuters. 'Aceasta naturalizare a fost acordata pe 12 decembrie…

- 'Aceasta naturalizare a fost acordata pe 12 decembrie 2017', in urma cererii depuse de Julian Assange pe 16 septembrie, a declarat ministrul, intr-o conferinta de presa la Quito. Assange a depus cererea 'dupa ce a trait timp de aproximativ cinci ani si jumatate sub jurisdictia statului ecuadorian',…

- Purtatorul de cuvant al Executivului comunitar, Margaritis Schinas, a raspuns astfel unei scrisori publicate de cotidianul Financial Times, pe care ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a trimis-o luna trecuta premierului Theresa May. In acest text, David Davis scria ca pregatirile Bruxellesului…

- Eurodeputatul britanic Nigel Farage, unul dintre cei mai fermi sustinatori ai iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, se va intalni luni cu negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, in ceea ce el a calificat drept o incercare de a comunica opiniile a 17,4 milioane de britanici care…

- Politicianul german de extrema - dreapta Beatrix von Storch, vicelider AfD, este investigata pentru incitare la ura si a fost temporar blocata pe Facebook si Twitter dupa ce a scris pe site-urile de social media, de Anul Nou, ca Politia din Koln face concesii "hoardelor de barbati musulmani barbari…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a adus luni un omagiu victimelor atentatelor de la Londra si Manchester in mesajul sau traditional de Craciun, relateaza AFP. "De Craciun, ma gandesc la Londra si la Manchester, ale caror personalitati puternice au stralucit in fata atacurilor teroriste…

- Michel Barnier a explicat ca domeniul serviciilor financiare nu va fi inclus in eventualul acord comercial cu Marea Britanie."Nu exista niciun acord comercial care sa includa servicii financiare. Nu exista asa ceva", a declarat Michel Barnier, citat de cotidianul The Guardian.Acest…

- Restrictii de circulatie dupa un incident de securitate in Londra. Directia pentru Transporturi a anuntat impunerea de restrictii de circulatie in zona East India Dock, in partea de est a capitalei Marii Britanii."A avut loc un incident semnificativ de securitate", a precizat Directia metropolitana…

- Camera Comunelor a adoptat, miercuri seara, un amendament referitor la procedura de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, în contextul în care mai multi deputati conservatori au votat împotriva Guvernului Theresa May, noteaza Mediafax.

- Cetatenii europeni cu resedinta legala in Marea Britanie vor beneficia, in continuare, de drepturile oferite de legislatia europeana, in baza obtinerii unui nou statut care le va garanta dreptul la sedere inainte de data retragerii, dupa o perioada de rezidenta de minimum cinci ani, potrivit MAE, citat…

- Cetatenii europeni cu resedinta legala in Marea Britanie vor beneficia, in continuare, de drepturile oferite de legislatia europeana, in baza obtinerii unui nou statut care le va garanta dreptul la sedere inainte de data retragerii, dupa o perioada de rezidenta de minim cinci ani, potrivit MAE. „Referitor…

- O femeie a murit dupa ce a fost lovita de 4 mașini, in Londra, fara ca vreunul dintre șoferi sa opreasca. Femeia a fost lovita de un camion pe o trecere de pietoni, luni dimineața.Polițiștii cred ca femeia a fost lovita apoi de inca un camion și alte doua mașini, fara ca vreun șofer sa…