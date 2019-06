Asociatia Locus ar putea incepe in iulie proiectul de punere in siguranta a cladirii Bailor Neptun din Baile Herculane

Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Locus, prin Herculane Project, a strans 40.000 de euro pentru punerea in siguranța a Bailor Neptun din Baile Herculane. Cei care deruleaza Herculane Project au și o data aproximativa de incepere a lucrarilor. „Venim cu vești bune! In urma discuțiilor cu executantul am decis ca inceperea șantierului…

