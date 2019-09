Forțele Aeriene Americane au publicat un clip video cu un test efectuat de o sanie hipersonica. Sania se deplaseaza cu 10.600 de kilometri pe ora și este aproape imposibil sa poate fi vazuta, chiar și cu incetinitorul, dupa cum se poate observa și dintr-o inregistrare postata pe Instagram. Testul cu sania hipersonica a fost facut la baza aeriana Holloman, din New Mexico, noteaza digi24.ro. View this post on Instagram This sled is traveling at 6,599 mph (Mach 8.6) in the video and was several miles away from the camera when it began. So it's covering over a mile roughly every second. #hypersonic…