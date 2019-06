Duminica, 9 iunie 2019, pe arena Gheorghe Șilaev, din Plopeni, in cadrul ultimei etape a campionatului Ligii A Prahova, la fotbal, campioana CS Blejoi a dispus a doua oara, in decurs de numai trei zile, de formația locala, CSO. In finala județeana a Cupei Romaniei, pe „Ilie Oana”, in Ploiești, a fost 2-0 (2-0), ca […]