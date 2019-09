Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii din municipiul Chisinau au fost internati in spital cu suspectie de imbolnavire cu rujeola. Paceintii au varstele de pana la 2 ani, ambii fiind nevaccinați. Cazurile se afla in proces de investigare.

- 2 dintre pacientii raniti la Sp.de Psihiatrie Sapoca, inca in stare f grava Spitalul Sapoca din Buzau. Foto: Cristina Moise Doi dintre pacientii raniti, la sfârsitul saptamânii trecute, în atacul de la Spitalul de Psihiatrie Sapoca, din Judetul Buzau, sunt înca în…

- Agentia Nationala pentru Sanatate Publica (ANSP) anunta despre un caz de toxiinfectie alimentara in grup, printre persoanele care au participat la o ceremonie intr-un local din municipiul Chisinau.

- O femei de 44 de ani a fost transportata cu un elicopter SMURD Iași de la spitalul raional Ocnita in Capitala.Pacienta a fost adusa la Institutul de Medicina Urgenta din Chisinau, dupa ce starea de sanatate a acesteia s-a inrautatit.

- "The Art of Banksy", expozitie neautorizata in care sunt incluse peste 50 de tablouri, picturi, obiecte 3D, clipuri video ale lui Banksy, unul dintre cei mai cunoscuti artisti graffiti ai lumii, va putea fi vizitata in perioada 30 iulie-27 octombrie, la Arcul de Triumf din Bucuresti, potrivit news.ro."The…

- Un avocat din Capitala a fost retinut de ofiterii CNA si procurorii Anticoruptie, fiind banuit de trafic de influenta. Potrivit denuntatorului, avocatul i-ar fi cerut 3.000 de euro pentru a influenta un expert judiciar pentru a formula o concluzii falsa pe marginea unei recipise.

- Ala Nemerenco, proaspata ministra a Sanatații, susține ca, dupa 15 ani de la introducerea sistemului obligatoriu de asigurari medicale, polița medicala a ajuns sa nu mai aiba valoarea la care pretindea odata. ”Pacienții platesc și contribuții, și in casele instituțiilor, și in plic medicului sau asistentului”,…

- CHIȘINAU, 14 iun – Sputnik. Oamenii legii au efectuat șapte percheziții și au depistat marfuri de contrabanda de aproximativ patru milioane de lei. Acesta este bilanțul unei ample operațiuni desfașurate de ofițerii serviciilor specializate ale Vamii, în comun cu procurorii Procuraturii…