Annes se căsătorește după 20 de ani de relație Annes și partenerul sau de viața, Dan Anghel, iși fac planuri de casatorie. Dupa o relație de aproape 20 de ani, cei doi au decis ca este momentul sa o oficializeze. Annes, in varsta de 42 de ani, nu s-a gandit la casatorie pana acum: „Ne-am cunoscut in timpul unui turneu susținut de Doru Octavian Dumitru. Locuim impreuna de 18 ani, dar nu ne-am gandit la casatorie. Pur și simplu amandoi am fost implicați in diverse proiecte și nu am gasit timpul necesar pentru organizarea unei nunți. Funcționam ca o familie, iar parinții noștri au incetat sa ne mai intrebe cand ne vom casatori”, – a declarat… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

