ANAF renunta la publicarea listei cu datornicii la stat, persoane fizice

- Legea ofera ANAF posibilitatea de a verifica datele care sunt in arhiva instituției prin deplasari pe teren, conform site-ului dcbusiness.ro. De ce te poti trezi cu Fiscul la ușa și cum decurge un astfel control aflați din articolul de AICI > .

- ANAF a publicat duminica listele romanilor datornici la finalul anului 2018, atat persoane fizice, cat si persoane juridice. Pe aceste liste se regasesc cei care au acumulat datorii fiscale de cel putin 15.000 de lei, in perioada mentionata.

- In primele zile ale fiecarui an, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) anuleaza anumite datorii existente la finele anului precedent. Astfel, la inceputul lunii ianuarie 2019 au fost anulate automat datoriile pana-ntr-o anumita suma care figurau in evidente la 31 decembrie 2018.

- Lista neagra de la ANAF dispare. Eugen Teodorovici a spus, sambata dimineața, intr-o emisiune TV ca lista rușinii, respectiv publicarea datoriilor persoanelor fizice pe site-ul Fiscului dispare din ianuarie. "Dispare (n.red. - lista rușinii). Aveți o ordonanța, 25, daca nu ma inșel, Legea de promulgare…

- Moscova ataca din nou. Inca 200 de persoane fizice si companii din Ucraina au fost incluse in lista de sanctiuni impusa tarii vecine de Federatia Rusa. Anuntul a fost facut de premierul rus Dmitri Medvedev printr-o postare pe Twitter.

- Intr-o piata in care bancile isi inaspresc continuu conditiile de acordare de imprumuturi, atunci cand ai nevoie de bani intr-un timp foarte scurt sau nu esti eligibil pentru un credit la banca, un imprumut la o casa de amanet auto devine din ce in ce mai mult o solutie simpla, rapida si eficienta sa…

- Astfel, 13% dintre respondenti afirma ca au alocat un buget de cel mult 100 de lei pentru cadouri, ceea ce inseamna ca vor oferi mai degraba atentii simbolice doar apropiatilor, in timp ce 37% au planificat cel mult 300 de lei pentru cadouri. Conform GiftShare, 27% dintre romani sunt dispusi sa aloce…

- LISTA DATORNICI ANAF. In momentul de fața, pe listele datornicilor apar atat firmele, cat și persoanele fizice, ceea ce inseamna ca, pe viitor, numai companiile vor mai figura in ele. Listele datornicilor la Fisc nu vor mai include persoanele fizice, așa cum se intampla in momentul de fața,…