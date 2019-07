Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, vrea sa fie candidatul PSD-ALDE-Pro Romania la prezidențiale și a zis luni ca se impune o analiza drastica la Ministerul Finanțelor, condus de Eugen Teodorovici, pentru a taia din cheltuielile nejustificate din administrație dar ca 'toți oamenii vor sa fie populari'…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni ca a avut o discutie cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, in legatura cu proiectul de restructurare la nivelul intreprinderilor care au pierderi, mentionand ca intentioneaza sa initieze discutii cu patronatele si cu asociatiile…

- Ministerul Finantelor Publice ia in calcul doua scenarii pentru acordarea unor facilitati fiscale, pentru datorii de peste si, respectiv, de sub un milion de lei, a afirmat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. Potrivit acestuia, măsurile de acordare a unor facilităţi fiscale…

- Investitiile trebuie accelerate deoarece, oricat am vrea sa crestem economic, fara investitii nu poate fi o crestere sustenabila, a declarat joi, la Antena 3, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. "Am spus-o si colegilor mei in Guvern, mai ales la transporturi, sanatate, in zonele principale…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, la Adevarul Live, faptul ca Viorica Dancila ar trebui sa mearga pe calea restructurarii Guvernului deoarece PSD si ALDE ar avea in continuare majoritate in Parlament.

- Ua dintre solutiile propuse este si aceea a unei restructurari financiare pentru companiile de stat si cele private. "In luna mai vom prezenta in mod public un pachet de masuri pentru mediul de afaceri, una dintre solutiile propuse este si aceea a acestei restructurari financiare, mai bine…

- Amnistia fiscala ar putea fi adoptata in aceasa luna, dar este vorba despre restructurare financiara, au declarat surse din ministerul Finanțelor. "Am discutat cu multe persoane din mediul de afaceri și toate au zis ca este bine daca o facem așa. Cred ca e bine așa. Vor plati doar datoria principala,…