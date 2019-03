Stiri pe aceeasi tema

- Alianta USR-PLUS a depus un denunt penal impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader, acuzandu-l ca a mintit in instanta cand a scris ca nu exista niciun proiect de Ordonanta de Urgenta (OUG) pentru modificarea codurilor penale. De asemenea, USR-PLUS i-a cerut presedintelui Klaus Iohannis sa participe…

- Olanda este ingrijorata din cauza ordonantelor de urgenta care modifica Codurile penale si permit desfiintarea unor sentinte definitive si pe care Guvernul se pregateste sa le adopte in urmatoarea perioada, a declarat, joi, ambasadorul Olandei la Bucuresti, Stella Ronner-Grubacic, la finalul unei intalniri…

- Ministerul Justitiei pregateste adoptatea in Guvern a unei noi ordonante de urgenta. O spune chiar ambasadoarea din Olanda, Stella Grubacic, dupa o intalnire pe care a avut-o joi cu Tudorel Toader. Discutiile celor doi s-au axat pe modificarile la legile privind justitia, Olanda fiind una din cele…

- Procurorul general Augustin Lazar a spus marți, la sediul CSM, ca a primit proiectul de modificare al codurilor penale și ca la o prima vedere nu sunt intrunite condițiile urgenței pentru a se emite o OUG.„Am primit și noi acest proiect, care este supus analizei unui grup de profesioniști…

- Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, prezent la un nou termen la Curtea Suprema în procesul în care e acuzat de DNA de trafic de influenta, ia apararea Ordonanțelor care modifica codurile penale și îi critica pe magistrații care

- PLUS transmite ca a obținut, vineri, in instanta, confirmarea oficiala ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pregateste ordonanta de urgenta privind Codurile penale. PLUS informeaza ca intr-un proces avand ca obiect suspendarea oricarui demers efectuat de Ministerul Justitiei pentru emiterea…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, sugereaza ca nu se poate vorbi de o intarziere din partea Ministerului Justiției in ceea ce privește modificarea codurilor penale, precizand, pe Facebook, ca a prezentat Guvernului in iulie și noiembrie 2017 proiectele de legi."Doua precizari:1. In iulie 2017, ...

- Deputatul Catalin Radulescu si secretarul general al PSD Codrin Stefanescu, apropiati de Liviu Dragnea, i-au trasat sarcini clare lui Tudorel Toader: sa vina cu proiectul de amnistie si gratiere, dar si cu ordonanta de urgenta privind modificarea Codurilor penale. „E plin pamantul de oameni care au…