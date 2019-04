Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin doi cetateni romani sunt in stare grava dupa ce un microbuz inmatriculat in Romania s-a rasturnat pe o autostrada din Germania, anunta autoritatile germane, citate de site-ul de stiri HNA.de potrivit mediafax. Accidentul a avut loc duminica dupa-amiaza pe autostrada A44, in apropierea…

- Cel puțin doi cetațeni români sunt în stare grava dupa ce un microbuz înmatriculat în România s-a rasturnat pe o autostrada din Germania, anunța autoritațile germane, citate de site-ul de știri HNA.de. Accidentul a avut loc duminica dupa-amiaza pe autostrada A44,…

- Un microbuz cu romani s-a rasturnat pe o autostrada din Germania, iar doua persoane sunt in stare grava. Accidentul a avut loc duminica, dar a fost anunțat luni de autoritațile germane. Șoferul și un pasager sunt in stare grava. Doi cetateni romani sunt raniți grav dupa ce microbuzul inmatriculat in…

- Accidentul a avut loc duminica dupa-amiaza pe autostrada A44, in apropierea localitatilor Breuna si Warburg, au anuntat luni autoritatile germane. Un microbuz de opt locuri cu remorca care se indrepta spre orasul Dortmund s-a rasturnat pe autostrada. La bordul vehiculului se aflau opt cetateni romani.…

- Bilantul alarmant al deceselor provocate de gripa in Romania a ajuns la 190. Ultimul caz inregistrat este al unei femei din judetul Bihor, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrum INSP.

- Gripa continua sa ucida fara mila in Romania. Bilantul tragic a ajuns la 155. Ultimele doua victime sunt femei de 74 si, respectiv, 39 de ani din judetele Cluj si Constanta. Niciuna dintre ele nu erau vaccinate impotriva virusului ucigas.

- Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a respins propunerea unor deputați din Bundestag care cred ca se poate ajunge la un ”compromis” cu Rusia in problema Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF), daca Moscova iși va reloca rachetele spre est, astfel incat acestea sa nu ajunga in Europa.

- Cinci persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce un microbuz s-a rasturnat, luni, pe autostrada A3, in zona orasului Turda. "Este vorba de un accident rutier care a avut ca urmare rasturnarea unui...