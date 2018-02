Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna pentru duminica, la ora 12,00, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), urmand ca la...

- Vremea se va raci semnificativ in urmatoarele zile, in Capitala, temperatura minima va ajunge si la minus 18 grade, vantul se va intensifica si va amplifica senzatia de rece si va ninge, conform prognozei speciale pentru Bucuresti, publicate de Administratia Nationala de Meteorologie.Citeste…

- Primarul general, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna pentru duminica, la ora 12,00, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), urmand ca la sedinta sa fie prezenti toti factorii implicati in implementarea programului de deszapezire…

- Primarul general, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna pentru duminica, la ora 12,00, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), urmand ca la sedinta sa fie prezenti toti factorii implicati in implementarea programului de deszapezire…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a transmis ca toate judetele vor fi sub Cod galben, respectiv Cod portocaliu de ger. Codul galben intra in vigoare sambata noapte, de la ora 3.00, si va afecta regiunea de nord si nord-vest. Codul Portocaliu va intra in vigoare incepand din 26 februarie,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a transmis ca toate judetele vor fi sub Cod galben, respectiv Cod portocaliu de ger. Codul galben intra in vigoare in aceasta noapte, de la ora 3.00, si va afecta regiunea de nord si nord-vest. Codul Portocaliu va intra in vigoare incepand din 26 februarie,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat, miercuri, ca de la sfarsitul saptamanii va patrunde in tara o masa de aer rece de origine polara, in weekend inregistrandu-se valori intre -13 si - 18 grade Celsius in nordul Moldovei si in estul Transilvaniei, iar in Capitala de -3 grade.

- Primarul general al municipiului București, Gabriela Firea, vine la Chișinau pe 6 martie, noteaza Noi.md. Anunțul a fost facut de primarul general interimar al capitalei, Silvia Radu, in cadrul șediței saptaminale a serviciilor primariei. Reamintim ca pe 14 februarie, Gabriela Firea și Silvia Radu au…

- "Vom sprijini renovarea si consolidarea Maternitatii nr. 1 si a Liceului „Mihai Eminescu” din Chisinau", i-a promis Primarul Capitalei, Gabriela Firea, edilului interimar de la Chișinau, Silvia Radu, aflat in vizita la București.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua avertizate de Cod galben, valabila in perioada 11.02.2018 ora 14.00 pana azi la ora 20.00. Alerta este valabila pentru judetul Constanta si judetul Tulcea. Se vor semnala intensificari locale ale vantului, cu rafale ce vor mai atinge 55 km h, dar…

- Administrația Naționala de Meteorologie a decis sa prelungeasca avertizarea cod galben de vreme rea. Astfel, de la ora 14.00 pana la ora 20.00, județele Constanta si Tulcea se vor confrunta cu intensificari ale vantului, ce vor atinge viteze la rafala de 55/h, dar si ninsori viscolite.Citeste…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat ca temperaturile vor scadea usor in weekend, de la 9-10 grade la 1-4 grade. Duminica vor incepe ninsorile, urmand sa se depuna in Muntenia si vestul Dobrogei un strat de 5-10 centimetri de zapada, iar in Bucuresti intre 3 si 5 centimetri.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat ca temperaturile vor scadea ușor în weekend, de la 9-10 grade la 1-4 grade. Duminica vor începe ninsorile, urmând sa se depuna în Muntenia și vestul Dobrogei un strat de 5-10 centimetri de zapada, iar în București…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat ca temperaturile vor scadea usor in weekend, de la 9-10 grade la 1-4 grade. Duminica vor incepe ninsorile, urmand sa se depuna in Muntenia si vestul Dobrogei un strat de 5-10 centimetri de zapada, iar in Bucuresti intre 3 si 5 centimetri.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o informare de vant puternic pentru sudul Banatului si zona montana inalta a Carpatilor Meridionali si de Curbura. Rafalele de vant vor depasi 90-100 km/h si trecator va ninge slab. Informarea meteo de vant puternic intra in…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca, în zilele urmatoare, temperaturile scad pâna la 5-6 grade, dar vor ramâne peste cele normale pentru aceasta perioada, vremea menținându-se calda. Medicii ne sfatuiesc sa ne protejam în cazul unor schimbari bruște de temperatura.…

- Suma de 15 milioane de euro a fost alocata in acest an pentru achizitionarea a aproximativ 300 de locuinte de serviciu pentru cadrele medicale, a afirmat primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. Primarul general s-a intalnit vineri cu managerii a 17 spitale aflate in administrarea Municipalitatii,…

- Daca aveți drum prin București in aceste zile, trebuie sa știți ca autoritațile au luat masuri pentru o circulație optima. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a convocat inca de ieri, la sediul Primariei Capitalei, un comandament de iarna, in cadrul caruia a solicitat tuturor direcțiilor…

- Primarul general al Capitalei a declarat, duminica seara, ca, in cadrul intalnirii pe care a avut-o cu premierul japonez, Shinzo Abe, a prezentat scuze pentru anularea intalnirii cu premierul Romaniei, explicandu-i ca a fost vorba despre o criza politica. "In momentul in care mi s-a transmis…

- Aproximativ 250 de utilaje pentru deszapezire vor fi in teren, in Capitala, in noaptea de duminica spre luni, a anuntat, duminica, primarul general Gabriela Firea, la Comandamentul de iarna de la sediul primariei.

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna, pentru duminica, la ora 12.00, la sediul Primariei, pentru a analiza, pe de o parte, masurile ce se impun dupa ninsoare, dar si ca urmare a avertismentelor de vreme rea lansate in aceasta dimineata de Administratia Nationala…

- Ninsori si vant. Cod galben si la Cluj Meteorologii anunta, pana la ora 15.00, intensificari ale vantului, precipitații mai ales sub forma de lapovița și ninsoare in Crișana, Maramureș, Transilvania, Carpații Meridionali și de Curbura. În intervalul menționat în Crișana, Maramureș…

- Autoritațile din Dobrogea au activat comandamentele pentru situații de urgența dupa ce Administrația Naționala de Meteorologie a transmis o atenționare de cod portocaliu in intervalul 01:00-17:00, 18 ianuarie, pentru județul Tulcea și de cod galben pentru județul Constanța pentru perioada 17 ianuarie…

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, a dat asigurari, marti, in cadrul unei discutii cu edilul Gabriela Firea, ca Guvernul pe care il conduce va sprijini proiecte de dezvoltare in Bucuresti si spera intr-o colaborare viitoare in mai multe domenii de interes pentru Capitala, potrivit unui comunicat al…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit pana sambata noapte, la ora 02.00, avertizarea cod galben de vant puternic pentru trei judete - Constanta, Tulcea si Caras-Severin -, unde vor fi intensificari ale vantului care vor depasi la rafala 70 de kilometri la ora. Alte patru judete…

- Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a emis cod galben de vant puternic pentru Bucuresti si 15 judete printre care si Calarasi. Specialistii avertizeaza ca rafale vor avea viteze de 55-65km/h.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare Cod Galben de vant puternic pentru Capitala și județele din apropiere.Avertizarea meteo este valabila pentru București și județul Ilfov, in intervalul 11.00-16.00, pentru ziua de sambata. De asemenea, meteorologii atrag atenția…

- Zapada a acoperit cațiva kilometri din tronsonul din Autostrada Soarelui situat intre Medgidia și Murfatlar. "Pe tronsonul kilometric 193 - 212 (Medgidia - Murfatlar - Constanta) al Autostrazii A2 Bucuresti - Constanta si pe Autostrada A4 Ovidiu - Agigea, circulatia rutiera se desfasoara…

- Probleme la zi: Schimbarile climatice Subiect Schimbarile climatice - cauze si legaturile dintre ele Invitati In studio Roxana Bojariu-dr.-expert in climatologie la Administratia Nationala de Meteorologie Mircea Dutu -prof.univ.dr. -preseditele…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o noua avertizare nowcasting Cod galben de ceata, valabila in doua judete din zona Moldovei pe durata urmatoarelor ore. Potrivit...

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, ca Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) ia in calcul posibilitatea ca biciclistii sa circule pe culoarele unice ale tramvaielor, edilul precizand ca trei linii de tramvai din Capitala urmeaza sa aiba o banda unica. „Studiem acum…

- Peste 50.000 de oameni au luat parte la „Hit Revelion 2018” organizat in Piata George Enescu din Bucuresti, unde au concertat Carla’s Dreams, Holograf, Loredana, Connect-R, Delia, Voltaj, Andra sau Directia 5, sustine Primaria Capitalei. „Multumesc bucurestenilor, dar si turistilor care au ales sa petreaca…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis vineri o atenționare de intensificari ale vantului și ninsori viscolite in zona montana inalta, precipitații mixte și polei in intervalul 23 decembrie, ora 02 – 24 decembrie, ora 22. Din a doua parte a nopții de vineri spre sambata (22/23 decembrie) pana…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, s-a intalnit joi cu o delegatie a Bancii Mondiale, discutia axandu-se pe proiecte de modernizare a transportului public din Bucuresti si zonele adiacente, printre care se numara dezvoltarea transportului feroviar pentru calatori (urban, periurban si regional,…

- Meteorologii au emis o alerta de vreme rea, incepand de duminica. Temperaturile vor scadea și sunt anunțate ninsori la munte și intensificari ale vantului in sud-estul țarii. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare valabila de duminica, 17 decembrie, intre orele 5 și 20. „La munte…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis in aceasta dimineața o avertizare de cod galben de vreme severa valabila im intervalul orar 07.45 – 10.00. Este vizat intreg județul Alba, dar și zonele joase din județele Mureș și Sibiu. Sunt așteptate ploi și lapovița care izolat vor favoriza depunerea…

- Duminica dimineata au cazut primii fulgi de nea in Capitala. In timp ce bucurestenii se bucura de primii fulgi de nea, meteorologii nu aduc vesti bune. Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata o atentionare meteorologica Cod galben de intensificari ale vantului si ninsori insemnate cantitativ…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, la Parlament, dupa intalnirea din biroul lui Liviu Dragnea, ca s-a convenit ca Primaria Capitalei sa fie inclusa in demersurile privind realizarea Cartierului Justitiei, pentru ca, in acelasi spatiu, are proiecte pentru filarmonica, galerii…

- Primarul general a explicat ca municipalitatea detine jumatate din suprafata terenului. Edilul sef a precizat ca acest subiect a fost abordat miercuri atat la Palatul Victoria, intr-o intrevedere cu premierul si cei doi vicepremieri, cat si in cadrul unei intalniri cu liderii coalitiei de…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a convocat, luni, o ședința de Consiliu General de urgența, privind implementarea biletului unic de transport in comun, in București. Ciprian Ciucu, consilier general al Capitalei, a declarat, pe pagina sa de Facebook, ca edilul-șef a convocat sedinta de…

- „Nu am nici cea mai mica intentie de a candida la presedintia Romaniei, nu am nici cea mai vaga intentie, daca se va crea aceasta situatie, de a candida la presedintia partidului. Se pun pe seama mea tot delul de zvonuri false, informatii neadevarate”, a declarat Gabriela Firea la un post de televiziune.…

- Primarul general, Gabriela Firea, și cei șase edili social-democrați ai sectoarelor Capitalei dezmint informațiile potrivit carora instituțiile pe care le conduc ar organiza evenimente decise la sediul PSD. "Am aflat cu surprindere ca în mediul on-line se vehiculeaza informații…

- ”Legat de stenograme, am recunoscut public ca aceste discutii au lor permanent. Nu este prima oara cand ne certam in sistemul nostru confidential de comunicare. Nu totdeauna suntem de acord cu toti unii cu altii. Deciziile se iau prin vot”, a declarat secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu,…

- "Inca o data spun și dau și in scris: Nu am nici cea mai infima intenție de a candida la președinția Romaniei, nu am nici cea mai vaga intenție de a ma inscrie, in cazul in care se va crea aceasta situație neplacuta, de a candida la președinția partidului. Se pun pe seama mea tot felul zvonuri false,…

- Gabriela Firea muta targul de Craciun din Piața Victoriei, dupa ce zeci de oameni au protestat sambata in fața sediului Guvernului. Primarul general al Capitalei a anunțat ca evenimentul este in „imposibilitatea de a se desfașura, din cauza unor protestatari agresivi verbal și fizic”. Edilul a anunțat…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea a anuntat intr-un comunicat de presa ca renunta la organizarea Targului de Craciun ce urma sa fie amplasat in Piata Victoriei din Bucuresti. Decizia primarului general vine dupa ce in Piata Victoriei a avut loc un protest de amploare, manifestatie care s-a lasat…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis doua informari meteorologice valabile de sambata, ora 13.00, pana duminica, ora 23.00. Sunt anuntate ninsori si intensificari ale vantului in nordul Moldovei si la munte, precum si ploi insemnate cantitativ in sud-estul tarii.

- Premierul Mihai Tudose a declarat, joi, ca amplasarea unui Targ de Craciun in Piata Victoriei nu este „cea mai inspirata decizie”, afirmand ca si primarul general, Gabriela Firea, va intelege acest lucru. „Targul de Craciun, apropo ca veni vorba, nu cred ca este cea mai inspirata decizie un targ in…

- Gabriela Firea a explicat, miercuri, intr-un comunicat de presa, decizia de a organiza un targ de sarbatori in Piata Victoriei. "Cred cu tarie ca accentul trebuie pus pe lucrurile care ne unesc, si nu pe cele care ne dezbina, mai ales ca pe 1 Decembrie vom marca intrarea in Anul Centenarului…

- Piața Victoriei, locul in care au loc, de regula, protestele impotriva Guvernului, va gazdui, in decembrie, un targ de sarbatori. Primarul general Gabriela Firea spune ca decizia organizarii acestui eveniment a fost luata in urma cererii școlilor din București. La o zi dupa ce in spațiul public au aparut…