Alertă la graniţele României. Decizie provocatoare a separatiştilor de la Tiraspol Reprezentantii Republicii Moldova au prezentat o declaratie in care argumenteaza caracterul ilegal si militar al asa-ziselor 'forte de graniceri' transnistrene in reuniunea de saptamana trecuta a Comisiei Unificate de Control (CUC), solicitand includerea acestei chestiuni pe ordinea de zi. 'Pe langa faptul ca prezenta acestora contravine Acordului moldo-rus din 21 iulie 1992 (document principal al procesului de negocieri si al operatiunii de pacificare), acestea impiedica libera circulatie a persoanelor si marfurilor, oamenii fiind intimidati si supusi unor proceduri ilegale de verificare,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

