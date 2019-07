Afectiunile medicale si pierderea bagajelor, principalele probleme cu care se confrunta romanii in vacantele din strainatate

Stiri pe aceeasi tema

- In luna iulie 2019, un numar de 499 de teleormaneni, pensionari si alte persoane asigurate in sistemul public de pensii, iși trateaza afecțiunile medicale de care sufera in statiunile balneoclimaterice de pe intreg cuprinsul tarii. In cadrul seriei a 8-a, cu prezentare in stațiunile balneoclimaterice…

- Liderul PNL Maramures, Ionel Bogdan, spune ca extinderea votului in diaspora pe parcursul a trei zile este un pas inainte pentru a respecta dreptul la vot al romanilor de peste hotare. “Un pas inainte pentru a respecta dreptul la vot al romanilor din diaspora. Camera Deputatilor a votat astazi, cu o…

- Este oficial! Romanii din strainatate vor vota pe parcursul a trei zile. Camera Deputatilor a adoptat miercuri, 3 iulie, proiectul pentru modificarea unor acte normative privind votul in strainatate la alegerile prezidentiale. Principalele modificari: – este interzisa prezentarea sondajelor realizate…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Slovenia, unde este Cod portocaliu de canicula, astfel ca exista riscul aparitiei unor incendii de vegetatie pe litoral si in regiune din zona submediteraneana.

- Odata cu inceperea sezonului de vacanțe, asigurarea de calatorie revine in centrul atenției, iar noi remarcam ca romanii ințeleg cat de important este ca, in cazul unei calatorii in strainatate, eventualele probleme de sanatate sa fie acoperite prin asigurare. O scurta analiza a portofoliului Gothaer…

- Votul la alegerile pentru desemnarea membrilor din Romania in Parlamentul European si referendumul national din 26 mai 2019 a inceput in strainatate, la Auckland, Noua Zeelanda. Votul in cadrul celor 441 de sectii organizate in strainatate se va desfasura pe durata a 33 de ore, in intervalul 25 mai,…

- O tanara de aproximativ 20 de ani a ajuns la spital dupa ce a incercat sa isi puna capat zilelor. Fata a ajuns la spitalul din Lugoj dupa ce a fost gasita intr-o balta de sange, acasa, in localitatea Ciresu, au declarat pentru Lugoj Info.ro surse medicale. Tanara a incercat sa isi curme viata, dupa…

- Romanii sunt greu de lecuit si nu renunta la lucrurile ce le-ar putea crea probleme pe aeroport. E concluzia angajatilor de la SRI, care le verifica bagajele. Ofiterii au facut deja un top cu cele mai ciudate obiecte confiscate. Sunt socati de civilii care insista sa plece din tara cu pistolul dupa…