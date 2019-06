Acord politic. Vosganian: Ridicol desăvârşit. Asta să fi fost voința românilor? "Semnarea Actului Politic Național a fost de un ridicol desavarșit. Iohannis laolalta cu Ponta, cu Basescu, cu Orban și Barna, un amestec ciudat de nesecuriști dar și securiști acoperiți ori descoperiți, de adapostiți (și ei) dupa imunitați de tot felul, de bine hraniți din banii statului, de acerbi rivali subit dar temporar reimperecheați, de instigatori cu idei puține dar fixe, de oameni care vor sa ne faca sa credem ca abia azi au intrat in politica, dupa o viața lipsita de pacat. Oare asta sa fi fost voința romanilor, exprimata in 26 mai?", se intreaba Varujan Vosganian. Acest… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

