A luat foc blocul in care locuieste Mihai Bendeac A luat foc blocul in care locuieste Mihai Bendeac Ieri dimineata, Mihai Bendeac a trait clipe de cosmar chiar in apartamentul din Bucuresti in care locuieste. Mai exact, juratul iUmor s-a trezit cu casa plina de fum si in zgomotul infernal al sirenelor pompierilor, iar asta fiindca in blocul sau izbucnise un incendiu. Mihai Bendeac sufera de depresie. Ce spune despre religie Mihai Bendeac le-a povestit amicilor sai virtuali, de pe retelele de socializare, ca la baza incendiului ar fi stat o tigaie uitata de un vecin pe aragaz. View this post on Instagram Daca va era dor de lift. @modafukerleather… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

