- Oamenii adevarați sunt cei care fac lucruri prin care sa-i ajute pe alții. Și, din fericire, exista oameni adevarați, oameni simpli, care ințeleg ca ajutorul dat aproapelui este o menire care te apropie de Dumnezeu. Probabil ca suna a clișeu, dar aceasta afirmație ar ieși doar din gura celor care nu…

- Site-ul Deșteptarea.ro a avut, luna trecuta, peste 1,3 milioane de afișari, conform datelor furnizate de Google Analytics. Luna de luna, Deșteptarea.ro și-a surclasat concurenții la capitolul afișari. In vreme ce atat zdbc.ro cat și Bacau.net au avut peste un milion de afișari lunare doar in timpul…

- Maiorul Constantin Ene, erou bacauan in Razboiul de Independența, a fost comemorat vineri, 6 noiembrie, cu o zi inainte de a se implini 143 de ani de cand a cazut in luptele de la Rahova, in Razboiul de Independența. Evenimentul a avut loc la mormantul eroului din Cimitirul Central din Bacau, in prezența…

- In doi ani de zile, la Adapostul Primariei Municipiului Bacau au fost sterilizați 297 de caini cu stapan, in urma unei colaborari dintre municipalitate și o organizație non-guvernamentala din Germania, «Wir retten Hunde e.V». Conform legislației in vigoare, cainii de rasa comuna trebuie sterilizați…

- Cantautorul oneștean Eugen Ungureanu lanseaza, in premiera pentru județul Bacau, șase videoclipuri in format 8K realizate in propriul sau studio de inregistrari muzicale. Primul videoclip 8K a fost lansat in Romania pe 10 noiembrie 2019 de o fosta și celebra eleva a cantautorului, Elena Ionescu, solista…

- Ansamblul Folcloric Profesionist „Busuiocul”, in parteneriat cu Consiliul Județean și Primaria Municipiului Bacau, a organizat ieri, 6 octombrie, incepand cu ora 17, la Sala Ateneu, o noua intalnire cu publicul bacauan iubitor al tradițiilor populare și al folclorului autentic. Inscris in suita proiectelor…

- Ansamblul Folcloric Profesionist „Busuiocul”, in parteneriat cu Consiliul Județean și Primaria Municipiului Bacau, organizeaza marți, 6 octombrie 2020, orele 17, la Sala Ateneu, o noua intalnire cu publicul bacauan iubitor al tradițiilor populare și al folclorului autentic. Inscris in suita proiectelor…

- Prima ediție a Concursului „Descopera Dunarea”, finalizata in aceste zile, concurs organizat de Administrația Bazinala de Apa (ABA) Siret, alaturi de Administrația Naționala „Apele Romane” (ANAR) și celelalte zece administrații bazinale de apa din țara, are intre caștigatori și un bacauan. El este Ianis-Tudor…