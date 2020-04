Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un ar fi in stare critica in urma unei proceduri medicale, au relatat marti mai multe media, desi Seulul nu a confirmat informatiile asupra starii sale de sanatate, noteaza dpa si France Presse, scrie agerpres.ro. Canalul american CNN a citat o sursa din serviciile de…

- Kim Jong Un nu a participat la acest eveniment, un lucru amplucomentat.. Daily NK, un site specializat si gestionat in principal de transfugi nord-coreeni, citeaza doua surse neidentificate potrivit carora Kim Jong Un se reface dupa ce a fost operat la 12 aprilie. Sanatatea lui Kim Jong Un s-ar fi deteriorat…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un primeste ingrijiri medicale dupa ce a fost supus unei operatii chirurgicale cardiace in aceasta luna, dezvaluie o publicatie sud-coreeana, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Coreea de Nord a sarbatorit la 15 aprilie 108 de la nasterea lui Kim Il Sung, fondatorul…

- Un raport publicat de site-ul sud-coreean Daily ND, coordonat de dezertori nord-coreeni, arata ca Kim Jong Un a fost supus unei interventii cardiovasculare la inceputul acestei luni. "Fumatul excesiv, obezitatea și oboseala au fost cauzele directe ale interventiei cardiovasculare de urgenta a lui…

- Absența liderului nord-coreean, Kim Jong Un, de la un important eveniment aniversar desfașurat saptamana aceasta, alimenteaza speculațiile legate de posibilele probleme de sanatate ale acestuia, susțin analiștii. Coreea de Nord a marcat miercuri aniversarea zilei de naștere a fondatorului țarii,…

- Kim Yo-jong, sora mai mica a liderului nord-coreean Kim Jong Un, a fost numita intr-o poziție superioara in cadrul Partidului Muncitoresc din Coreea (WPK), noteaza DPA.Decizia a fost luata de catre liderul suprem al Coreei de Nord, Kim Jong Un și a aparut, duminica, in presa de stat de la Phenian. Potrivit…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a aparut in public duminica, dupa trei saptamani de absenta, vizitand mausoleul din Phenian unde se afla corpurile imbalsamate ale tatalui si bunicului sai, potrivit...

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a aparut in public duminica, dupa trei saptamani de absenta, vizitand mausoleul din Phenian unde se afla corpurile imbalsamate ale tatalui si bunicului sai, potrivit presei oficiale de la Phenian, citata de DPA. Kim Jong Un a facut vizita la mausoleu in ziua in care…