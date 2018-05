Zvonuri privind o nouă vizită a lui Kim Jong-Un în China Mai multe zvonuri au aparut marti conform carora liderul nord-coreean Kim Jong-Un ar mai fi efectuat o vizita in China pentru consultari inaintea unui anticipat summit cu presedintele american Donald Trump, conform agentiei sud-coreene de stiri Yonhap, preluata de dpa. Potrivit unor surse anonime citate de Yonhap, un avion care a avut la bord un inalt oficial nord-coreean, posibil chiar Kim Jong-Un, a ajuns luni in orasul Dalian din nord-estul Chinei. Daca Kim Jong-Un a efectuat intr-adevar o deplasare la Dalian, ar fi a doua sa vizita in China dupa cea surpriza de la Beijing in martie. China… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

