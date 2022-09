Stiri pe aceeasi tema

- Vaticanul a transmis Chinei ca Papa Francisc este dispus sa se intalneasca cu președintele chinez Xi Jinping in timp ce ambii lideri se aflau in capitala Kazahstanului, dar China a spus ca nu era suficient timp, a declarat joi o sursa de la Vatican citata de Reuters, potrivit Mediafax. Fii…

- Rusia condamna provocarile Statelor Unite și ale „sateliților” sai din stramtoarea Taiwan, a declarat președintele rus Vladimir Putin. La o intalnire cu președintele chinez Xi Jinping, Putin a subliniat ca Rusia adera la principiul "o singura China". Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele american Joe Biden se declara ”sigur” ca se va intalni cu omologul sau chinez Xi Jinping, in cazul in care acesta participa, in noiembrie, la summitul G20 la Bali, in Indonezia, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Oficiali chinezi au initiat demersuri pentru organizarea unei intalniri intre presedintele Xi Jinping si omologul sau din Statele Unite, Joseph Biden, in noiembrie, afirma oficiali citati de publicatia The Wall Street Journal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele chinez Xi Jinping este așteptat sa viziteze Arabia Saudita saptamana viitoare, unde se planuiește o recepție de gala pe masura celei oferite lui Donald Trump la prima sa calatorie in strainatate in calitate de președinte, transmite The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Președintele brazilian Jair Bolsonaro il acuza pe Leonardo DiCaprio de ipocrizie pe pagina sa de Twitter. Jair Bonsonaro spune ca actorul de film, care a aparut ca un lider de la Hollywood in lupta impotriva schimbarilor climatice, ar trebui sa renunțe la iahtul sau inainte de spune ceva despre mediu,…

- Presedintele american Joe Biden si liderul Chinei, Xi Jinping, sunt asteptati sa discute joi, a declarat o sursa familiarizata cu acest plan, pe fondul noilor tensiuni legate de Taiwan si invazia Rusiei in Ucraina, scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele chinez Xi Jinping a sosit in Hong Kong in ajunul celebrarilor care marcheaza 25 de ani de cand Marea Britanie a retrocedat fosta colonie catre China in 1997, relateaza joi DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…