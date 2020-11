Bihoru nu-i Bistrița și Bolojan nu-i Turc, oricat vi s-a bagat in cap o astfel de asemanare in campanie. A fost bine, a prins, dar visul frumos s-a terminat, a ținut fix cat campania. Daca Bolojan a inceput mandatul de președinte al Consiliului Județean Bihor cu concedierea a zeci de angajați inutili care papau banii statului degeaba, Ioan Turc a inceput cu angajari. Patru consilieri personali, unul și unul, rasplatiți cu funcții din banii primariei pentru merite deosebite avute in campanie. Știți vorba aia, “nu ințeleg ce zici, dar imi place cum gandești?” Noh, fiți atenți, fix așa a ințeles…