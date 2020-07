Stiri pe aceeasi tema

- Analistul politic Cozmin Gușa susține ca Victor Ponta și Pro Romania pregatesc un candidat surpriza la Primaria Capitalei, un candidat care vine din afara sistemului și care are potențialul de a rasturna toate calculele.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 93: Danuța o face…

- Batalia pentru Primaria Capitalei s-ar putea dovedi mai incinsa ca niciodata. Negocierile sunt extrem de dure atat in blocul de stanga, cat și in blocul de dreapta, tocmai de aceea nu sunt excluse intrarile in cursa ale celor doi lideri de partide mai mici Victor Ponta (Pro Romania) și Traian Basescu…

- Medicul Alexandru Rafila, președintele Societații de Microbiologie din Romania și reprezentant al Organizației Mondiale a Sanatații, a vorbit despre creșterea de cazuri de coronavirus, spunand ca este cauzata de relaxarea care a venit in ultima perioada.

- Alexandru Rafila, președintele Societații de Microbiologie din Romania și reprezentant la Organizația Mondiala a Sanatații, susține ca numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus este mult mai mare decat arata cifrele oficiale, iar singura modalitate de a afla daca ai fost sau nu infectat sunt…

- „Avem doua categorii de persoane asimptomatice. Sunt cele care sunt tot timpul asimptomatice și care sunt detectate absolut intamplator. La noi avem o reglementare care recomanda internarea lor in spital sau in spații tampon. De ce se face acest lucru? Dintr-o precauție, bazata totuși pe experiența…

- Alexandru Rafila, președintele Societații de Microbiologie și reprezentant al Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, a declarat ca noi masuri de relaxare vor putea fi luate numai daca numarul de cazuri de coronavirus va continua sa scada.

- Alexandru Rafila, membru in Comitetul Executiv al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, spune ca masurile de relaxare propuse pentru perioada imediat urmatoare datei de 15 mai vor mai suferi modificari pana la adoptare. Totodata, el a declarat ca daca masca de protectie e utilizata de 90% dintre persoane,…

- Alexandru Rafila, membru in Comitetul Executiv al Organizației Mondiale a Sanatații și șeful Societatii Romane de Microbiologie, spune ca reluarea cursurilor in unitatile de invatamant ar trebui facuta gradual, iar primii sa fie liceenii și studenții. Acesta a precizat ca variante pentru inceperea școlii…