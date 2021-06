Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Boko Haram, Abubakar Shekau, s-a sinucis in luptele impotriva gruparii jihadiste rivale Stat Islamic in Africa de Vest (ISWAP), a declarat aceasta din urma intr-o inregistrare audio publicata la doua saptamani dupa primele informatii anuntand moartea lui, noteaza AFP."Shekau a preferat umilinta…

