Liderul separatistilor prorusi din regiunea ucraineana Donetk a indemnat miercuri Rusia sa cucereasca cea mai mare parte a Ucrainei, inclusiv capitala Kiev, afirmand ca principalele orase din aceasta tara sunt ruse, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Doi cetațeni americani au murit recent in regiunea Donbas din estul Ucrainei, a declarat un purtator de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, potrivit Reuters.

Țintele cele mai probabile ale viitoarei ofensive a forțelor ruse in Ucraina vor fi Seversk și Bakhmut, arata analiza Institutului pentru Studiul Razboiului (ISW) de la Washington.

Forțele armate ruse s-ar pregati pentru un nou atac in estul Ucrainei in timp ce armata ucraineana continua sa avanseze treptat in sud-vestul regiunii Herson, potrivit evaluarii privind evoluția razboiului din Ucraina publicata vineri dimineața de ministerul britanic al Apararii.

Ambasadorul Rusiei la Londra a declarat marți ca Marea Britanie a cerut ajutorul Moscovei in legatura cu cei doi cetațeni britanici condamnați la moarte in regiunea separatista a Ucrainei susținuta de Rusia pentru ca au luptat pentru Ucraina, transmite Reuters.

Rusia are probleme semnificative in ceea ce privește unitațile de personal care desfașoara operațiuni de asalt in estul Ucrainei, informeaza Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei pe Facebook, relateaza Ukrinform.

In cursul zilei de joi, trei barbați care au luptat in armata ucraineana - doi britanici și un marocan - au fost condamnați la moarte de catre un tribunal rusesc din estul Ucrainei.

Forțele ruse au capturat probabil cea mai mare parte a orașului Lyman, in nordul regiunii Donețk, intr-o operațiune preliminara pentru urmatoarea etapa a ofensivei lor in estul Ucrainei, anunța Ministerul britanic al Apararii (MoD) in cea mai recenta actualizare a informațiilor privind Ucraina.