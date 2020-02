Stiri pe aceeasi tema

- Dominic Thiem il va infrunta pe Alexander Zverev, vineri, in ultima semifinala a tablourilor de simplu la Australian Open, dupa o victorie in patru seturi in sferturi in fata liderului mondial, Rafael Nadal: 7-6(3), 7-6(4), 4-6, 7-6(6). Ibericul rateaza si in 2020 sansa unui al doilea titlu la Melbourne,…

- Alexander Zverev sparge gheata in turneele de Mare Slem cu o prima semifinala, la Australian Open. Tanarul jucator german, in varsta de 22 de ani, a reusit in sfarsit, la trei ani distanta de la explozia in circuit concretizata cu doua trofee in seria Masters 1000, sa isi demonstreze adevarata valoare…

- Jucatoarea constanteana Simona Halep, numarul trei mondial, s-a calificat in semifinalele turneului de tenis Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a spulberat-o pe estoniana Anett Kontaveit cu 6-1, 6-1, miercuri, la Melbourne, relateaza Agerpres. Halep a atins pentru a doua oara semifinalele…

- Rafael Nadal (Spania; 1 ATP) s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de Mare Șlem, Australian Open, dupa un meci foarte intens cu Nick Kyrgios (Australia; 26 ATP). Ibericul s-a impus, la capatul unui meci de 3 ore și 42 de minute, in 4 seturi, cu scorul 6-3; 3-6; 7-6(6); 7-6(4), scrie…

- Americanilor le merge la Australian Open in 2020. In turul trei pe tabloul masculin au ajuns cinci sportivi ai „Unchiului Sam“, un record pentru SUA din 2008 incoace. Nicio alta tara nu mai are atatia sportivi in competitie, iar pentru asta, USTA trebuie sa-l felicite pe Taylor Fritz, care a reusit…

- Maria Sarapova a parasit turneul de la Australian Open inca din primul tur, invinsa in minimum de seturi de Donna Vekic, la 3 si la 4. Fostul numar unu mondial a inregistrat, astfel, un record negativ in cariera: pentru prima data leaga trei infrangeri in runda inaugurala in Grand Slam-uri.

- Dupa calificari, Monica Niculescu este a patra romanca acceptata la Australian Open. Ana Bogdan a ratat doua mingi de meci, iar Marius Copil a irosit dramatic sansa de a fi singurul roman intrat pe tabloul principal masculin al primului Mare Slem din 2020.

- Bianca Andreescu (19 ani, 6 WTA) a postat pe contul sau de Twitter decizia conform careia nu va participa la Australian Open - primul turneu de Mare Șlem din acest an - din cauza motivelor medicale. „Australian Open vine, din pacate, prea devreme pentru procesul meu de recuperare. Din nefericire, nu…