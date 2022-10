Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Institutului Kiel din Germania, cele mai mari șase țari europene nu au dat Kievului niciun nou ajutor militar luna trecuta, fiind pentru prima data de la inceputul conflictului (24 februarie) cand se intampla asta. Cu excepția Spaniei, a Franței, Germaniei și Italiei, nici macar Marea Britanie…

- Baschetul romanesc a fost reprezentat cu cinste la Jocurile Universitare Europene de la Lodz din Polonia, echipele Universitații din Pitești reușind sa obțina o medalie de aur prin echipa feminina de baschet, precum și clasari in imediata apropriere a podiumului prin echipele de baschet 3×3, in vreme…

- Romania a obtinut locul I pe echipe, la olimpiada de Informatica, faza pe Europa Centrala. Editia din anul acesta a avut loc in Croatia. La concurs au participat 13 echipe din 12 tari. Este vorba despre Austria, Croatia, Cehia, Elvetia, Germania, Ungaria, Italia, Polonia, Romania, Slovenia, Slovacia…

- Ministerul Afacerilor Externe din Romania a reacționat dupa ce vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, fostul președinte Dmitri Medvedev, a publicat pe contul sau de Telegram o harta care arata Ucraina dezmembrata și imparțita intre Rusia, Polonia, Ungaria și Romania. „Astfel…

- Nava scoala "Mircea" acosteaza sambata, 30 iulie, ora 11.00, in portul militar Constanta, dupa ce a executat un mars de instructie cu o durata de 54 de zile. La bordul velierului, au efectuat stagiul de practica 92 de studenti militari din anul al II lea de la Academia Navala "Mircea cel Batran", precum…

- Polonia a semnat miercuri contracte-cadru privind achizitionarea si producerea de material militar de conceptie sud-coreeana, care vizeaza o mie de tancuri de lupta K2, circa 650 de obuziere K9 si 48 de avioane FA-50.

- 28 – 31 iulie| Festivalul Internațional de Folclor Aiud: Peste 300 de dansatori și interpreți din lume vin la sarbatoare Festivalul Internațional de Folclor Aiud, eveniment ajuns la cea de-a X-a ediție, se va desfașura in acest an in perioada 28 – 31 iulie, in Piața Dr. Constantin Hagea din municipiu.…

- Primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu a prins gustul excursiilor externe platite de la bugetul Bacaului pentru el și favoriții sai. Dupa ultima isprava, cand edilul a plecat la un festival in Polonia impreuna cu o pleiada de angajați ai Primariei, urmeaza o noua „ieșire” pe bani publici in Europa,…