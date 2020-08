Stiri pe aceeasi tema

- Zugravul-tepar din Cugir a reușit sa scape de inchisoare in regim de detentie dupa ce Curtea de Apel Alba Iulia i-a admis apelul formulat in doua dosare dupa ce instanta de fond l-a condamnat in 2019 cu executare. S. Liviu a ”tepuit” zeci de persoane cu diverse sume de bani, carora le-a promis ca le…

- Zugravul-tepar din Cugir a scapat de inchisoare in regim de detentie dupa ce Curtea de Apel Alba Iulia i-a admis apelul formulat in doua dosare dupa ce instanta de fond l-a condamnat in 2019 cu executare.

- ​Fostul deputat PDL Mihail Boldea a fost condamnat definitiv, joi, de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 3 ani inchisoare cu suspendare pentru spalare de bani in dosarul „Aviasan”, in legatura cu obtinerea frauduloasa a unui teren de 39 ha, prejudiciul calculat de DNA in acest caz fiind de 21 milioane…

- Condamnare definitiva la pedepse cu inchisoarea pentru inselaciune, pentru o familie din comuna Avram Iancu. Doi soti au primit pedepse cu executare, iar fiul acestora a fost condamnat cu suspendare. Curtea de Apel Alba Iulia a pronuntat joi, 25 iunie, sentinta definitiva intr-un dosar de inselaciune…

- O familie din comuna Avram Iancu, judetul Alba, a fost condamnata definitiv la pedepse cu inchisoarea pentru inselaciune. Cei doi soti au primit pedepse cu executare, iar fiul a fost condamnat cu suspendare.

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a fost condamnat joi la 3 ani si 10 luni de inchisoare cu executare. Sotia lui a fost condamnata la inchisoare cu suspendare. Decizia Curtii de Apel Bucuresti este definitiva.

- Curtea de Apel Alba Iulia a pronuntat sentinta definitiva intr-un dosar de evaziune fiscala in care a fost judecat directorul Serviciului public de administrare a patrimoniului local din Primaria Sebes.

- Un barbat in varsta de 43 de ani din judetul Valcea, cu resedinta in Marea Britanie, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Alba Iulia, la pedepasa rezultanta de 7 ani si 10 luni inchisoare.