Ambasadorul SUA in Romania, Adrian Zuckerman, a declarat joi, in cadrul unei vizite in Arad, ca in urmatorii patru ani Romania are nevoie de stabilitate pentru a se dezvolta, aratand ca in 2020 s-au facut "pasi enormi" sub Guvernul condus de Ludovic Orban si cu presedintele Klaus Iohannis, dar mai sunt de "reparat" lucruri care nu au primit "atentie" in ultimii ani. "Speram ca viitorii patru ani sa fie stabili, am facut pasi enormi anul acesta sub Guvernul Orban si cu presedintele Iohannis, am mers inainte si sper sa continuam sa mergem inainte cu aceiasi pasi mari. Romania trebuie sa se dezvolte…