- The US Ambassador in Bucharest, Adrian Zuckerman, on Thursday voiced his appreciation, at the Air Base 57 in Mihail Kogalniceanu, for Romania's determination to strengthen its defence capacity by acquiring modern equipment to fulfill its obligations to allies and to ensure national sovereignty and…

- Via Carpathia, proiectul de infrastructura cu care americanii vor sa lege Marea Neagra de Marea Baltica. Discuțiile privind traseul și finanțarea au inceput la Ministerul Transporturilor Iașul și regiunea de Nord-Est a țarii ar urma sa se conecteze cu o șosea și o cale ferata la proiectul american de…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, a afirmat, marti, ca Iasiul va trebui conectat la autostrada care va lega Constanta de Gdansk, mentionand ca va lucra cu autoritatile locale pentru a aduce mai multe companii americane la Iasi. "Am promis la Iasi ca vom lucra toti la un plan…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, a declarat, marti, la Iasi, ca fara stat de drept nimic nu va fi reusit in Romania, precizand ca statul roman trebuie sa aiba curajul sa demareze proiecte importante. „Fara stat de drept nimic nu va fi reusit in Romania. Romania are un potential enorm…

- Adrian Zuckerman, Ambasadorul SUA la București (sursa foto: Facebook\ U.S. Embassy Bucharest) Adrian Zuckerman, ambasadorul SUA in Romania, a declarat, in cadrul conferinței anuale „Provocari globale in domeniul securitații cibernetice”, organizata online de CERT-RO, ca guvernul anterior ”și-a concretizat…

- Adrian Zuckerman, ambasadorul american la București, a anunțat, astazi, printr-un comunicat postat de Ambasada SUA la București, un proiect uriaș intre Romania și America, in valoare de 8 miliarde de dolari,...

- „Ambasada SUA in Romania folosește informații selective pentru a defaima compania Huawei” Dupa ce Ambasadorul SUA la București, Adrian Zuckerman, a acuzat in cadrul unei editorial ca ”Huawei și stapanii ei comuniști chinezi au lansat recent o campanie de dezinformare lipsita de rușine incercand sa…

- Ambasadorul SUA la București, Adrian Zuckerman, a scris un nou editorial cu privire la situația companiei Huawei in lume, cat și in Romania și pe care o acuza ca "merge in direcția greșita - corupție, crima și comunism".