Zuckerman încurcă oalele Nimic nou in politica americana de bagare in seama. Ambasadorul Zuckerman probabil ca se plictisea și a cugetat ca n-ar fi rau sa ne mai administreze o lecție de și despre democrație. A atacat aceeași tema care, crede el, este de actualitate la romani. Corupția. De la Nord la Sud și de la Est la […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Deputatul PSD de Suceava, Eugen Bejinariu, considera ca președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban sunt datori cu raspunsuri publice la o serie de intrebari cheie in scandalul Unifarm. ”Daca Orban a vorbit in timpul pandemiei cu patroana firmei implicate in scandalul de corupție de la UNIFARM.…

- Primele 100 de ventilatoare pentru terapie intensiva din Statele Unite ale Americii, dintr-un lot de 200, au ajuns in Romania si vor intra in stocul strategic, a anunțat Ambasada SUA la București. „Romania are in fata un viitor maret si prosper. Presedintele Trump si poporul american isi pastreaza…

- In Romania, 64% din respondenți susțin ca viața de zi cu zi le este afectata de corupție, releva datele celui mai recent sondaj Eurobarometru special privind corupția publicat de Comisia Europeana.Conform sondajului aparut miercuri, corupția este inacceptabila pentru o majoritate considerabila…

- Consilierul prezidențial Ion Oprișor a declarat, joi, ca in noua Strategie Nationala de Aparare a Tarii pentru perioada 2020-2024 corupția nu mai reprezinta doar o vulnerabilitate, ci i-a fost atribuit un grad ridicat de atenție, fiind incadrat in categoria riscurilor de securitate”Noua Strategie…

- Fostul premier Viorica Dancila reacționeaza dur la atacul lansat de președintele Klaus Iohannis la PSD pe tema legilor justiției. Iohannis a anunțat o lege prin care modificarile facute de PSD in domeniul justiției vor fi corectate. Dancila acuza liberalii ca ei sunt cei care ataca justiția.Citește…

- Primaria municipiului Chișinau urmeaza sa semneze doua acorduri de colaborare cu Autoritatea Naționala de Integritate și cu Centrul Național Anticorupție. Scopul acestora este prevenirea și combaterea fenomenului corupției. Despre asta a comuniact viceprimarul Ilie Ceban, in cadrul ședinței primariei,…

- G4media.ro a stat de vorba in ultimele zile cu mai multe surse – foști și actuali vameși, polițiști de frontiera și chiar un procuror antimafie – care explica de ce punctul vamal de la Albița este vama preferata de traficanții de țigari, alcool și combustibil intre Republica Moldova și Romania,…

- Ministrul Transporturilor a ținut sa precizeze ca este vorba despre „declaratia unui politician” austriac si ca daca se va ajunge la un acord guvernamental, „nu va veni cine va dori in Romania cu trenul sa ia pe cine va dori din Romania, in gara, sa-i duca unde doresc ei”. „Eu am vazut aceasta comunicare…