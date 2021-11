In colaborare cu specialisti de la Carnegie Mellon University, cercetatorii in domeniul inteligentei artificale ai Meta au creat ”o piele” din plastic deformabil cu o grosime de sub 3 milimetri. Materialul relativ ieftin, cunoscut sub numele de ReSkin, are in interior particule magnetice care produc un camp magnetic. Cand pielea intra in contact cu o alta suprafata, campul magnetic de la particulele incorporate se modifica. Senzorul inregistreaza schimbarea fluxului magnetic, inainte de a transmite datele unui software AI, care incearca sa inteleaga forta sau atingerea care a fost aplicata. ”Am…