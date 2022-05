Stiri pe aceeasi tema

- Institutia cu sediul la Washington proiecteaza o crestere a PIB-ului de 3,6% pentru economia globala in acest an si pentru 2023. Aceasta reprezinta o scadere cu 0,8 si, respectiv, 0,2 puncte procentuale, fata de previziunile publicate in ianuarie. ”Perspectivele economice globale au fost date in urma…

- Rusia isi poate redirectiona cu usurinta exporturile vaste de resurse energetice in alta parte decat in Occident, catre tari care chiar au nevoie de ele in timp ce creste consumul intern de petrol, gaze si carbune, a declarat miercuri presedintele Vladimir Putin, citat de Reuters. Statele Unite, Canada,…

- ”Toti ministrii (Economiei din statele membre) G7 au cazut de acord asupra faptului ca este vorba despre o incalcare unilaterala clara a contractelor actuale (…), ceea ce inseamna ca o plata in ruble nu este acceptabila”, anunta Habeck la finalul unei reuniuni virtuale a omologilor sai din G7. ”Cred…

- Vladimir Putin ar fi bolnav: ar suferi de tulburari cerebrale cauzate de dementa, ar suferi de boala Parkinson sau ar avea atacuri de furie cauzate de tratamentele cu steroizi pentru vindecarea cancerului. Sunt versiuni aruncate pe piata de diverse servicii de informatii, conform Mediafax.…

- Guvernul rus a aprobat luni lista statelor straine neprietenoase cu Rusia, iar din lista fac parte toate cele 27 de state membre UE (printre care se numara și Romania), SUA, Marea Britanie, Canada, Australia, dar și Ucraina, potrivit deciziei de pe site-ul oficial al guvernului de la Moscova. Decizia…

- sursa foto: Kremlin.ru Guvernul rus a aprobat luni lista statelor straine neprietenoase cu Rusia, iar din lista fac parte toate cele 27 de state membre UE (printre care se numara și Romania), SUA, Marea Britanie, Canada, Australia, dar și Ucraina, potrivit deciziei de pe site-ul oficial al guvernului…

- Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenskiy a promis vineri ca va ramâne în Kiev, în timp ce trupele sale se lupta cu invadatorii rusi care avanseaza spre capitala în cel mai mare atac asupra unui stat european de la cel de-al Doilea Razboi Mondial încoace, relateaza…

- Statele Unite au avertizat ONU ca au informații credibile cu privire la existența unei „liste negre” a Rusiei care conține numele mai multor ucraineni care ar urma sa fie asasinați in cazul unei invazii a Ucrainei.