Zuckerberg, mai bogat decat Buffett in topul miliardarilor!

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un top al celor mai bogati oameni de afaceri din lume, cofondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, se situeaza pe locul trei, surclasandu-l pe Warrent Buffett, CEO-ul Berkshire Hathaway. De altel, ocupantii primelor trei locuri provin din domeniul tehnologiei Pe primele doua locuri se afla fondatorul…

- Mark Zuckerberg, care a fondat reteaua sociala Facebook, a implinit 34 de ani ieri, iar in ultimii doi ani compania pe care a fondat-o se confrunta cu cea mai dificila perioada din istoria sa, fiind pusa sub scrutinul utilizatorilor in urma scandalului legat de privacy, potrivit CNBC. Datorita…

- Familia Walton este cea mai bogata din lume, arata Indexul celor mai mari averi din lume, realizat de Sunday Times. Astfel, potrivit sursei citate, averea familiei Walton - care deține Walmart, cel mai mare lanț de retail din lume, și franciza sa britanică Asda – a ajuns în…

- Directorul general al Facebook, Mark Zuckerberg, a fost invitat din nou in fata parlamentarilor britanici pentru a fi audiat, iar in caz contrar risca o citatie oficiala. Daca va refuza, Parlamentul i-ar putea cere lui Zuckerberg sa petreaca o noapte in turnul cu ceas al Palatului Westminster, relateaza…

- Mark Zuckerberg este unul dintre cei mai influenți oameni din lume, fiind în fruntea uneia dintre cele mai puternice companii (Facebook), însa acest lucru vine cu niște costuri destul de ridicate.Astfel, Facebook a platit anul trecut facturi de aproape 9 milioane de dolari…

- Facebook a platit anul trecut facturi de aproape 9 milioane de dolari pentru cursele cu avionul privat si serviciile de protectie ale fondatorului si directorului general Mark Zuckerberg, scrie Bloomberg.

- Beneficiile conducerii unei mari companii publice depasesc cu mult salariile. Mark Zuckerberg, seful Facebook, se lauda ca primeste de la companie salariu de numai un dolar, insa a fost recompensat anul trecut cu aproape 9 milioane de dolari numai pentru securitatea personala a miliardarului si zborurile…

- Mogulul datelor personale Mark Zuckerberg a admis in a doua zi de audieri din Congresul SUA ca Facebook colecteaza date personale si despre oamenii care nu folosesc reteaua de socializare, carora le creaza niste profile “fantoma” pe baza informatiilor extrase de la prietenii lor care folosesc Facebook…