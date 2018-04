Curcubeu spectaculos in zona Baia Mare (FOTO)

Un curcubeu spectaculos a putut fi zarit in cursul dupa-amiezii de vineri, 13 aprilie, in zona Baia Mare. Fenomenul a aparut in urma unei ploi care a spalat timp de cateva minute orasul. De altfel, nu putini au fost cei care au fotografiat curcubeul. Vremea se anunta la fel de calduroasa si in perioada urmatoare,… [citeste mai departe]