- Mark Zuckerberg a confirmat, marti, in timpul audierii sale in fata comisiilor de Comert si Juridice ale Senatului american, ca date ale utilizatorilor Facebook au fost vandute de profesorul Aleksander Kogan si altor companii, in afara de Cambridge Analytica.

- Facebook se lupta continuu cu operatori rusi care incearca sa ii exploateze platforma de socializare, a spus CEO-ul companiei, Mark Zuckerberg, marti, in timpul audierii sale la comisiile de Comert si Juridica ale Senatului american, scrie BBC.

- Facebook se lupta continuu cu operatori rusi care incearca sa ii exploateze platforma de socializare, a spus CEO-ul companiei, Mark Zuckerberg, marti, in timpul audierii sale la comisiile de Comert si Juridica ale Senatului american, scrie BBC, citat de news.ro. "Ei vor continua sa devina mai buni”,…

- CEO-ul Facebook Mark Zuckerberg si-a asumat raspunderea fata de erorile retelei de socializare care au dus la scandalul „Cambridge Analytica“, marti, in timpul audierii sale la comisiile de Comert si Juridic ale Senatului american.

- Mark Zuckerberg raspunde acum intrebarilor pe care le primeste din partea senatorilor. Mark Zuckerberg, co-fondatorul si directorul general al companiei Facebook, a precizat ca isi asuma raspunderea, in Senatul SUA, pentru problemele care au afectat utilizatorii retelei de socializare…

- O suta de mii de romani au fost afectati de scandalul Facebook. Datele a aproape 90 de milioane de utilizatori Facebook din toata lumea ar fi fost folosite ilegal in scopuri politice, iar Mark Zuckerberg a recunoscut ca pana si mesajele private sunt monitorizate atent. Noua…

- Actiunile Facebook au scazut cu peste 5% in timpul tranzactiilor de luni, dupa anuntarea de catre autoritatea pentru protectia consumatorilor a unei investigatii referitoare la modul in care compania a permis ca datele a 50 de milioane de utilizatori sa ajunga in posesia firmei de consultanta politica…

- Comisia Europeana a cerut luni explicatii Facebook daca datele utilizatorilor de internet din Uniunea Europeana (UE) figureaza printre cele colectate de Cambridge Analytica, relateaza Reuters. Biroul pentru Protectia Consumatorilor al Comisiei Federale pentru Comert a SUA (Federal…