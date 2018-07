Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Facebook Mark Zuckerberg se afla joi in centrul unei noi controverse, dupa ce a anunțat ca cea mai mare rețea sociala din lume nu va cenzura mesajele care neaga existența Holocaustului, scrie AFP.

- Ne-a fostr adusa in atentie o situatie din centrul de Plasament Sf. Andrei din Ploiesti, care a fost semnalata inca din 12 iunie 2018 in ziarul adevarul.ro. Practic, este vorba despre o scrisoare deschisa, in care o mama foarte indignata, pe buna dreptate, din cauza suferintelor unor copii nevinovati,…

- O vaca a putut fi intalnita, joi, prin centrul Aradului, preț de cateva zeci de minute. Juninca a ajuns pe la Filarmonica, apoi a plecat, grabita, spre Tribunal, unde a și fost reținuta de cațiva oameni trimiși de Primarie. (Reduceri mari la jocuri PC) Dupa aproape doua ore, cat a fost ținuta legata…

- Centrul pentru Tineret al Municipiului Bucuresti, aflat in subordinea Primariei Capitalei, se pregateste sa organizeze Scoala de Vara, care va costa bucurestenii aproape doua milioane de euro. Astfel, centrul va contracta servicii de cazare in Neptun, Costinesti, Eforie Nord, Vama Veche si…

- Facebook a transmis ca a suspendat accesul a aproximativ 200 de aplicatii in cadrul retelei sociale, pe motiv ca acestea ar gestiona necorespunzator datele utilizatorilor, in urma auditului la care Zuckerberg a fost supus dupa scandalul Cambridge Analytica, potrivit Fortune. Inainte ca politica…

- Facebook lanseaza o divizie proprie care se va ocupa de tehnologia blockchain, ca parte a unei reorganizari mai extinse in cadrul conducerii companiei, potrivit unor surse citate de Recode. Masura vine dupa ce in urma cu patru luni, CEO-ul Mark Zuckerberg a declarat intr-o postare de pe Facebook ca…

- Partidul Miscarea Populara (PMP) va sustine motiunea de cenzura impotriva Cabinetului Dancila, a aratat, vineri, presedintele executiv al formatiunii, Eugen Tomac. "PMP va sustine motiunea de cenzura impotriva Cabinetului Dancila. PSD trebuie sa plece de la guvernare, pentru ca a aruncat tara in haos,…

- O mașina s-a rasturnat pe Centura Capitalei, la Otopeni, in aceasta dimineața, iar traficul este blocat s-au restricționat, in zona. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe soseaua de centura a Capitalei, la km 13+500 de metri, in zona orasului Otopeni, a avut…