- Fondatorul Facebook a declarat in Senatul american ca nu a știut sa anticipeze folosirea abuziva a resurselor sale. Am fost lenți in a identifica amenințarea rusa, a spus Mark Zuckerberg, audiat de senatorii americani, in scandalul Cambridge Analytica.

- Mark Zuckerberg a recunoscut ca toate, dar absolut toate mesajele trimise prin intermediul chat-ului rețelei de socializare sunt monitorizate cu atenție, iar explicația este una cat se poate de simpla. Chat-ul poate deveni locul unde persoanele ar putea discuta liniștite și ar pune la cale adevarate…

- Mark Zuckerberg a anuntat masuri menite sa-i apere pe rusi si pe rusofoni de stirile false. Seful Facebook a anuntat ca reteaua de socializare va inchide peste 270 de pagini si de conturi false, care tinteau oameni din Rusia si vorbitori de rusa din Uzbekistan, Azerbaijan si Ucraina.

- Facebook a anuntat miercuri ca va adopta masuri suplimentare pentru o mai buna protectie a datelor personale ale utilizatorilor sai dupa ce scandalul Cambridge Analytica a afectat securitatea retelei de socializare online, relateaza AFP si Reuters. ''In plus fata de anunturile facute saptamana trecuta…

- Actiunile Facebook au scazut cu peste 5% in timpul tranzactiilor de luni, dupa anuntarea de catre autoritatea pentru protectia consumatorilor a unei investigatii referitoare la modul in care compania a permis ca datele a 50 de milioane de utilizatori sa ajunga in posesia firmei de consultanta politica…

- Congresul Statelor Unite i-a cerut in mod formal, vineri, fondatorului si directorului general al companiei Facebook, Mark Zuckerberg, sa depuna marturie in privinta situatiei generate de colectarea datelor a peste 50 de milioane de utilizatori de catre firma Cambridge Analytica, relateaza site-ul agentiei…

- La inchiderea de vineri, 16 martie, pretul unei actiuni la Facebook era de 185,09 dolari, iar in urma dezvaluirilor fostului angajat al Cambridge Analytica, acestea practic au plonjat, pana la inchiderea de marti inregistrand o scadere de mai bine de 9 procente, prin aceasta valoarea companiei…

