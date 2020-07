Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a-si proteja angajatii in fata amenintarii cu noul coronavirus, CEO-ul Google, Sundar Picha i-a informat printr-un e-mail trimis luni ca va extinde perioada in care acestia isi desfasoara activitatea de acasa pana in iunie 2021, oferindu-le astfel posibilitatea de a-si organiza programul din…

- Cele 27 de state membre au ajuns la acord pe un plan de relansare de 750 de miliarde de euro, compus din împrumuturi rambursabile și din subvenții directe. Deși acordul se bazeaza pe mutualizarea datoriei, fiecare țara trebuie sa suporte efortul de rambursare pentru a evita un scenariu de faliment.…

- Cristian Popa, membru al Consiliului de administratie BNR, susține ca recentul raport al secției economice din cadrul Academiei Romane care susține, printre altele, naționalizarea pilonului II de pensii, introducerea impozitului progresiv și taxarea giganților americani Google, Facebook și Apple, cuprinde…

- CEO-ul Tesla și SpaceX Elon Musk a scris joi pe Twitter ca e timpul ca gigantul în comerț online Amazon sa fie spart, relateaza CNBC.Postarea sa a venit dupa ce scriitorul Alex Berenson a postat pe Twitter o captura de ecran care arata ca viitoarea sa carte despre COVID-19 nu îndeplinește…

- Angajati ai Facebook au criticat pe Twitter decizia directorului general al companiei, Mark Zuckerberg, de a nu sanctiona comentariile provocatoare ale presedintelui Donald Trump fata de protestele din SUA, laudand in schimb Twitter pentru ca a luat masuri, relateaza Reuters preluat de news.roMulti…

- Angajati ai Facebook au criticat pe Twitter decizia directorului general al companiei, Mark Zuckerberg, de a nu sanctiona comentariile provocatoare ale presedintelui Donald Trump fata de protestele din SUA, laudand in schimb Twitter pentru ca a luat masuri, relateaza Reuters potrivit news.ro.Multi…

- Paradoxul pandemiei. Miliardarii americani s-au imbogatit si mai mult, in timp ce zeci de milioane de angajați au ramas pe drumuri. Zuckerberg și Bezos au caștigat cel mai mult Miliardarii americani continua sa se imbogateasca in timp ce pandemia de COVID-19 a distrus zeci de milioane de locuri de munca…

- Cei 600 de bogatași ai Americii au avut o creștere substanțiala a veniturilor, in perioada 18 martie-19 mai. Astfel, averile lor au crescut in ansamblu cu aproximativ 434 de miliarde de dolari, suma ce reprezinta o crestere de circa 15% in doua luni, arata un raport intocmit de „Americans for Tax Fairness”…