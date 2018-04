Stiri pe aceeasi tema

- Mark Zuckerberg a recunoscut, marti, in timpul audierii sale in comisiile de Comert si Juridice ale Senatului american, in urma izbucnirii scandalului „Cambridge Analytica“, ca cei peste 87 de milioane de utilizatori afectati sunt victime.

- Mark Zuckerberg a confirmat, marti, in timpul audierii sale in fata comisiilor de Comert si Juridice ale Senatului american, ca date ale utilizatorilor Facebook au fost vandute de profesorul Aleksander Kogan si altor companii, in afara de Cambridge Analytica.

- Facebook se lupta continuu cu operatori rusi care incearca sa ii exploateze platforma de socializare, a spus CEO-ul companiei, Mark Zuckerberg, marti, in timpul audierii sale la comisiile de Comert si Juridica ale Senatului american, scrie BBC.

- Facebook se lupta continuu cu operatori rusi care incearca sa ii exploateze platforma de socializare, a spus CEO-ul companiei, Mark Zuckerberg, marti, in timpul audierii sale la comisiile de Comert si Juridica ale Senatului american, scrie BBC, citat de news.ro. "Ei vor continua sa devina mai buni”,…

- Mark Zuckerberg, fondatorul si directorul general a Facebook, a declarat ca reteaua de socializare ar fi trebuit sa depuna mai mult efort pentru a preveni utilizarea ilegala a datelor, dupa ce firma Cambridge Analytica a colectat datele a peste 50 de milioane de utilizatori in scop electoral.

- In luna martie, un scandal imens a pornit de la faptul ca rețeaua de socializare Facebook a oferit contextul propice firmei Cambridge Analytica de a se folosi de datele private ale utilizatorilor, un nou plan al companiei conduse de Mark Zuckerberg iese la iveala. Conform unor date obținute de presa…

- Mark Zuckerberg s-a adresat utilizatorilor de Facebook pentru prima oara de la pornirea scandalului Cambridge Analytica, intr-o postare publica pe pagina personala de Facebook. Mark Zuckerberg a anunțat schimbari majore pentru Facebook, astfel incat situațiile de acest gen sa nu se mai repete, totul…

- Facebook trece prin cea mai mare criza de la inființarea sa, acum 14 ani. Intr-o singura zi, compania lui Mark Zuckerberg a pierdut la bursa 4 miliarde de dolari, pe fondul scandalului privind extragerea și utilizarea neautorizata, in scopuri politice, a unor informații privind peste