Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul Meta, Mark Zuckerberg, a declarat intr-un interviu acordat Bloomberg ca reacția fostului președinte american Donald Trump la tentativa de asasinat a fost unul dintre cele mai tari spectacole la care a asistat vreodata. „Vazindu-l pe Donald Trump ridicindu-se in picioare dupa focurile in direcția…

- Vicepresedintele ales de Donald Trump, senatorul de Ohio JD Vance, a declarat ca nu se ascunde de criticile sale anterioare dure la adresa fostului presedinte american, sustinand ca scepticismul sau initial l-ar putea ajuta sa „faca un caz bun” pentru scepticii lui Trump in 2024, transmite CNN, citata…

- Masina condusa de presupusul atacator, Thomas Matthew Crooks, era parcata langa locul de desfasurare a mitingului electoral al lui Trump din Butler, in statul Pennsylvania. Odata ce au efectuat percheziții la domiciliul acestuia, anchetatorii au gasit materiale pentru fabricarea de bombe.Atat Wall Street…

- Ilustrație: Marian Avramescu Președintele care etern se realege al Federației Ruse, Vladimir Vladimirovici Putin, ii liniștește pe democrații din Statele Unite ale Americii (SUA), care se tem ca actualul lider de la Casa Alba, Joe Biden, nu are nicio șansa contra lui Donald Trump. Democrații americani…

- Președintele american Joe Biden a criticat luni hotararea Curții Supreme a Statelor Unite de a-i acorda predecesorului sau, Donald Trump, imunitate extinsa impotriva acuzațiilor penale conform carora a incercat sa anuleze rezultatul alegerilor prezidențiale din 2020. E un „precedent periculos” care…

- Președintele american Joe Biden poarta azi discuții cu familia sa la reședința lui din Camp David. Este vorba despre lui retragere din campania electorala dupa apariția sa dezastruoasa in duelul TV cu Donald Trump. The post ALEGERI SUA Este posibil ca Joe Biden sa-și anunțe retragerea din cursa pentru…

- SUA sunt in mod ferm alaturi de Ucraina si nu vor ezita sa isi sustina aliatii, a dat asigurari sambata presedintele american Joe Biden, informeaza AFP. „Suntem in mod ferm alaturi de aliatii nostri, de Franta. Repet, nu vom ezita” (sa-i sustinem), a declarat Biden in timpul unei conferinte de presa…

- Donald Trump a fost gasit vinovat, la New York, pentru cele 34 de capete de acuzare și urmeaza sa fie amendat sau condamnat la inchisoare. In timp ce fostul președinte acuza ca procesul a fost masluit, Joe Biden este mulțumit ca legea și-a facut, in final, datoria. Donald Trump susține ca este nevinovat…