Zuckerberg a început eliminarea conturilor politice false ”Ca parte a eforturilor noastre permanente de a preveni interferențele electorale, astazi am eliminat 32 de pagini și conturi care au fost implicate intr-o coordonarea unei campanii neadevarate, inclusiv organizarea de evenimente ca un protest impotriva evenimentului "Unite the Right" in cateva saptamani. Este important ca oamenii sa aiba incredere in conexiunile pe care le fac pe Facebook, motiv pentru care nu permitem conturi false.” a scris Zuckerberg. ”Inca investigam ce s-a intamplat, dar oricine a creat aceasta rețea de conturi a depus mult efort pentru a-și ascunde identitatea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

