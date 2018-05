Stiri pe aceeasi tema

- Un angajat Facebook a fost concediat dupa ce a pretins ca are acces la informatiile utilizatorilorFacebook a anuntat joi ca a concediat un angajat, dupa ce barbatul ar fi pretins, intr-o conversatie privata pe aplicatia Tinder, ca are acces la informatiile private ale utilizatorilor, relateaza…

- Directorul general al Facebook, Mark Zuckerberg, a fost invitat din nou in fata parlamentarilor britanici pentru a fi audiat, iar in caz contrar risca o citatie oficiala. Daca va refuza, Parlamentul i-ar putea cere lui Zuckerberg sa petreaca o noapte in turnul cu ceas al Palatului Westminster, relateaza…

- Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a cerut ca președintele Facebook, Mark Zuckerberg, sa vina in persoana sa explice in fața deputaților europeni utilizarea datelor personale ale milioanelor de utilizatori din UE ai rețelei de socializare, relateaza AFP. ”Toate grupurile politice…

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a cerut miercuri ca directorul general al Facebook, Mark Zuckerberg, sa vina personal in fata eurodeputatilor pentru a da explicatii in legatura cu utilizarea datelor a milioane de utilizatori ai retelei sociale, relateaza AFP. 'Toate…

- Facebook a anuntat, miercuri, ca va revizui termenii de utilizare care trebuie acceptati de utilizatori pentru a folosi reteaua de socializare, pentru a adauga mai multe referiri la protejarea datelor personale, astfel incat sa respecte legislatia europeana mai stricta. Compania a anuntat…

- Seful executiv si co-fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, va fi audiat de Comisia pentru energie si comert a Camerei Reprezentantilor din Congresul american la data de 11 aprilie, pentru a da explicatii despre rolul companiei in exploatarea de catre firma de consultanta Cambridge Analytica a datelor…