ZTE a lansat telefonul cu încărcare magnetică wireless, Nubia Z40 Pro ZTE nu a mai asteptat pana la MWC 2022 pentru a isi lansa flagshipul, prezentand lumii noul telefon flagship Nubia Z40 Pro pe 25 februarie. Telefonul este o colectie de tehnologii de top, in frunte cu incarcarea magnetica wireless. Are si ecran de 144 Hz si procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Telefonul are un design aparte, cu sticla mata in spate si un modul foto generos tot in spate. Ecranul are muchii inguste si usor curbate. In ciuda experimentelor cu camere selfie ascunse sub ecran pe telefoanele ZTE Axon, compania chineza nu a folosit asa ceva aici. Disponibil pe argintiu sau negru, acest… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

