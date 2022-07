Zsuzsa Hegedus, consiliera premierului maghiar Viktor Orban, s-a razgandit și nu mai demisioneaza din funcție, așa cum anunțase la inceputul acestei saptamani, dupa discursul rasist și anti-european al acestuia la Baile Tușnad, transmite Index.hu . ”Sunt mandra de tine! Poți conta pe ajutorul meu in viitor, ca și in ultimii douazeci de ani”, a declarat Zsuzsa Hegedus dupa ce a auzit explicațiile date de Orban la Viena, unde premierul a spus ca nu este rasist și ca s-a exprimat greșit. Reamintim ca Viktor Orban i-a transmis o scrisoare lui Zsuzsa Hegedus in care susține ca guvernele pe care le-a…