- Doua pisici din Indonezia au devenit virale pe internet datorita infațișarii lor. Boy care are doar 9 luni a fost poreclit Zorro pentru „masca” pe care o are in jurul ochilor, la fel ca personajul celebru din filme, iar fiul sau care a fost poreclit Bandit are aceleași trasaturi, scrie New York Post.…

- Aspectul unic a doi motani din Banjarmasin, Indonezia, i-a facut celebri pe retelele sociale. Zorro si puiul sau aduna zeci de mii de aprecieri in mediul online datorita semnelor distinctive cu care s-au nascut.

- Toate țarile lumii trebuie sa depuna eforturi pentru a proteja legile internationale, in conditiile in care ”lumea evolueaza intr-un mod complicat”, a indemnat miercuri ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, citat de Reuters . Lavrov a facut aceste declaratii printr-un translator, in timpul unei intrevederi…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) anunța marți ca a strans la nivel național, precum și din diaspora, peste 2 milioane de semnaturi pentru demiterea lui Klaus Iohannis din funcția de președinte al Romaniei.

- Andra și Eva Maruța au devenit virale pe TikTok, dupa ce au s-au filmat dansand sincron. Fiica artistei și a lui Catalin Maruța este talentata la dans și ii place sa fie in centrul atenției.Fanii au fost cuceriți de videoclipul postat de Andra pe TikTok in timp ce dansa sincron cu fetița ei, Eva. In…

- Reactia unei pisici gri, din rasa Scottish Fold, atunci cand miroase un crevete a devenit virala pe o retea sociala. Utilizatorii s-au amuzat si au comentat momentul. Dezgustul pisicii, atunci cand stapana ii pune in fata o farfurie pe care se afla un crevete, i-a amuzat copios pe internauti. In imagini,…

- J.K. Rowling, autoarea carților Harry Potter, a cazut prada unei farse pusa la cale de doi rusi, celebri pentru pacalelile facute unor personalitati Autoarea britanica a cazut victima farsorilor Alexei Stolyarov si Vladimir Kuznetsov, cunoscuti pe YouTube pentru farsele lor. Printre celebritatile care…

- Zeci de carți au fost aruncate la tomberon in cartierul Gheorgheni, iar un iubitor al lecturii le-a recuperat. Cu toate acestea, mulți clujeni se plang ca nu mai au ce face cu carțile vechi, pentru ca nimeni nu le vrea. Clujenii spun ca s-au lovit de problema carților, pe care nu le vrea nimeni”Nu pot…