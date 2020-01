Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul principalului partid de opozitie, fostul premier social-democrat Zoran Milanovic, va fi viitorul presedinte al Croatiei, invingand-o pe Kolinda Grabar-Kitarovic, actualul lider, potrivit unui exit poll prezentat duminica seara de televiziunea de stat si citat de Reuters.

- Social-democratul Zoran Milanovic a castigat duminica alegerile prezidentiale in Croatia, invingand-o pe presedinta in exercitiu, conservatoarea Kolinda Grabar-Kitarovic, conform sondajelor la iesirea de la urne, transmit agentiile internationale de presa, potrivit Agerpres. Potrivit unui sondaj…

- Candidatul principalului partid de opozitie, fostul premier social-democrat Zoran Milanovic, va fi viitorul presedinte al Croatiei, invingand-o pe Kolinda Grabar-Kitarovic, actualul lider, potrivit unui exit poll prezentat duminica seara de televiziunea de stat si citat de Reuters.

- Presedinta in functie a Croatiei, conservatoarea Kolinda Grabar-Kitarovic, si un fost prim-ministru de centru-stanga, Zoran Milanovic, se vor confrunta in turul al doilea al alegerilor prezidentiale, pe 5 ianuarie, cu cateva zile dupa preluarea de catre Zagreb a presedintiei semestriale a Consiliului…

- Presedinta in functie a Croatiei, conservatoarea Kolinda Grabar-Kitarovic, si un fost prim-ministru de centru-stanga, Zoran Milanovic, se vor confrunta in turul al doilea al alegerilor prezidentiale, pe 5 ianuarie, cu cateva zile dupa preluarea de catre Zagreb a presedintiei semestriale a Consiliului…

- Presedinta croata in exercitiu Kolinda Grabar-Kitarovic si candidatul Zoran Milanovic vor concura in al doilea tur al alegerilor prezidentiale din aceasta tara, la 5 ianuarie 2020, indica rezultatele unui sondaj efectuat la iesirea de la urne, difuzat dupa inchiderea birourilor de

- Zoran Milanovic, fost prim-ministru, candidat din partea Partidului Social-Democrat, conduce in fata actualei sefe de stat (sustinuta de partidul de centru-dreapta HDZ), cu 29,6% din voturi fata de 26,4%, potrivit acestui sondaj. Ei sunt urmati de candidatul independent Miroslav Skoro, cu…

- Presedinta croata in exercitiu Kolinda Grabar-Kitarovic si candidatul Zoran Milanovic vor concura in al doilea tur al alegerilor prezidentiale din aceasta tara, la 5 ianuarie 2020, indica rezultatele unui sondaj efectuat la iesirea de la urne, difuzat dupa inchiderea birourilor de vot in primul tur…