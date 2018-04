Stiri pe aceeasi tema

- Schimbarile sunt foarte mari in actuala lume financiara si in acest moment consumatorul de produse financiare este hiper-conectat, a declarat vineri Leonardo Badea, presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), la conferinta 'Incluziunea financiara - de la vorbe la fapte'.…

- Gica Hagi a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca de acum incolo nu va mai refuza propunerile venite din strainatate. “Cred ca de acum incolo nu o sa refuz. Nu mai conteaza ce am refuzat, ca nu a fost doar una, sunt mai multe. Au fost si propuneri de echipa nationala care participa…

- Intalnirea ar fi avut loc in paralel cu Jocurile Olimpice de iarna din Coreea de Sud. Aceasta "scurta intalnire" a fost anulata de Phenian "in ultimul moment", a facut cunoscut marti Departamentul de Stat de la Washington, potrivit AFP. Scopul intalnirii In cursul vizitei efectuate…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca, in cadrul intalnirii avute joi cu presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila, s-a discutat despre o serie de proiecte regionale importante si calendarul de actiune pentru preluare presedintiei Consiliului Uniunii...

- La intrevederea dintre primarul de București, Gabriela Firea, și primarul interimar de Chișinau, Silvia Radu, am asistat la un moment penibil. Participantele la conferința de presa au facut schimb de cadouri. Despre aceasta scrie ex-ministrul Transporturilor si Infrastructurii Drumurilor, Iurie Chirinciuc…

- Animalele sunt cel mai bun tratament impotriva stresului. Pisicile pot elimina energia negativa din corp. Exista o solutie si pentru cei care nu au o pisica acasa, in Bucuresti exista o cafenea unde isi pot petrece timpul inconjurati de zeci de pisici, scrie digi24.ro.

- Cancelarul german Angela Merkel se va intalni vineri la Paris cu presedintele francez Emmanuel Macron pentru o reuniune de lucru consacrata viitorului Europei, a anuntat miercuri presedintia franceza, transmit Reuters si AFP. Intalnirea celor doi lideri, stabilita pentru sfarsitul dupa-amiezei…