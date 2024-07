Puținele zone in care crescatorii iși mai pot duce animalele la pascut vor fi transformate in parcuri eoliene. Guvernul a dat unda verde amplasarii eolienelor in zonele cu pajiști permanente, sub pretextul unei activitați duale, in sensul ca oile și vitele se vor putea hrani sub zgomotul asurzitor al elicelor. Mai mult, fermierii din mai […] The post Zootehnia in pericol. Guvernul distruge pajiștile și pune in loc eoliene first appeared on Ziarul National .